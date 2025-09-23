szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

1 órája

Megmutatta milliókat érő csodás mosolyát a somogyi szépség

Címkék#Miss World Hungary#Tóth Rikker Fanni#balatoni modell

Tavaly még királynőjelölt volt, most már fotómodell és díva. Tóth Rikker Fanni balatoni modell elképesztően gyönyörű fotókat posztolt követőinek.

Munkatársunktól

A balatonkeresztúri származású Tóth Rikker Fanni időről-időre fantasztikus fotókat oszt meg instagram követőivel. Most egy portrésorozatot tett közzé, amelyen csodás mosolya viszi a pálmát. 

balatoni modell
Királynői szépség: a balatoni modell tündököl. Fotó: IG

A szépséges balatoni modell hobbija az utazás, amelyből social media jelenlétei alapján bőséggel kijutott neki ezen a nyáron. Felbukkant New Yorkban is, ahonnan csodás fotókat posztolt, de gyakran készülnek róla profi képek, hiszen a 2024-es Miss World Hungary óta sokat szerepel fotósok kamerája előtt.

A versenyben egyike volt annak a három somogyi lánynak, akik majdnem döntőbe jutottak. Végül Fanninak nem adatott meg ez a lehetőség, habár sokan őt tartották a legesélyesebbnek a királynő-jelöltek közül. 

A fiatal szépség azonban nem csüggedt emiatt, hiszen azóta is aktív a social mediában és gyakran jelennek meg róla készült divatfotók. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu