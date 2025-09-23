Megmutatta milliókat érő csodás mosolyát a somogyi szépség

A balatonkeresztúri származású Tóth Rikker Fanni időről-időre fantasztikus fotókat oszt meg instagram követőivel. Most egy portrésorozatot tett közzé, amelyen csodás mosolya viszi a pálmát.

Királynői szépség: a balatoni modell tündököl. Fotó: IG

A szépséges balatoni modell hobbija az utazás, amelyből social media jelenlétei alapján bőséggel kijutott neki ezen a nyáron. Felbukkant New Yorkban is, ahonnan csodás fotókat posztolt, de gyakran készülnek róla profi képek, hiszen a 2024-es Miss World Hungary óta sokat szerepel fotósok kamerája előtt.

A versenyben egyike volt annak a három somogyi lánynak, akik majdnem döntőbe jutottak. Végül Fanninak nem adatott meg ez a lehetőség, habár sokan őt tartották a legesélyesebbnek a királynő-jelöltek közül.

A fiatal szépség azonban nem csüggedt emiatt, hiszen azóta is aktív a social mediában és gyakran jelennek meg róla készült divatfotók.