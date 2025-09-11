szeptember 11., csütörtök

Mikrofon helyett bokszkesztyű

3 órája

A bárdudvarnoki Rocky osztja az ütéseket a népszerű televíziós showműsorban

Egy év kihagyás után újra reflektorfénybe került a televízióban a bokszring, ahol a középsúly egyik első mérkőzésén a somogyi kötődésű BSW Matyi csapott össze Ambrus Attilával, a „Viszkissel”.

Lugosi Laura

Elindult a sokak által várt sztárbunyó-sorozat idei évada, amelynek első adásában rögtön látványos mérkőzéseket láthatott a közönség. A nyitó estén négy összecsapásra került sor, köztük a somogyi kötődésű BSW Matyi és Ambrus Attila "Viszkis" párharcára is férfi középsúlyban, amelyben a rapper egyhangú pontozással győzött.

BSW Matyi az első bokszmeccsén helyt állt.
Forrás: Instagram

BSW Matyi nagyon sokat edz, izmos karjának saját Insta oldala van

Matyi elmondása szerint az elmúlt hónapokban minden idejét a felkészülésre áldozta, teljes alázattal fordult a sport felé. Edzett karizma akkora rajongótábort épített, hogy még saját Instagram-oldalt is kapott. Emellett saját ütéskombinációkat dolgozott ki, és előzetesen úgy fogalmazott: technikailag a mezőny fölé szeretne nőni.
Az összecsapás során ezt sikerült is bizonyítania. Már az első menetben magához ragadta a kezdeményezést, majd a másodikban látványos bal egyenese megingatta ellenfelét. A harmadik menetben továbbra is ő irányított, míg a negyedikben a szakértők szerint szinte „iskolázott”, hiszen rengeteg tiszta találatot vitt be.
Bár az 58 éves Ambrus Attila becsülettel állta az ütéseket, végül a pontozóbírók egyhangú döntéssel BSW Matyit hozták ki győztesnek.
A férfi középsúlyban nyolc induló van, Matyi már túl van az első győztes mérkőzésén, így minden adott ahhoz, hogy a „bárdudvarnoki Rocky” végül a súlycsoport királyaként emelheti majd magasba a kezét.

A pofonok csak úgy szálltak.
Forrás: Instagram

 

 

