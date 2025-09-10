Amikor a Petőfi sétány még dübörgött: így indult az ismert dj karrierje

Dj. Siroki neve ismerős lehet a somogyi house zene kedvelői számára, Siroki István ugyanis a Balaton partjától indulva egészen Dél-Somogy csücskéig több klubban is fellépett már zenei pályafutása alatt. Mostanság saját zenéken dolgozik a lemezlovas, aki a bariton kürtöt váltotta le diszkzsoké szettre.

Siroki István, a diszkzsoké szettjeivel járta körbe Somogy megyét

Fotó: Siroki István

Utálta a szolfézst, ezért váltott diszkzsoké szettre Siroki

Siroki István Hatvanban született, majd egészen általános iskolás korának végéig Egerfarmoson élt. Gyermekkorában nagyon szerette a zenét, olyannyira, hogy több hangszeren is játszott.

A hangszerlista alján kezdte – mint minden művészeti iskolát megjárt gyermek – furulyával, majd megtanult játszani trombitán, dobon és bariton kürtön is. – Egész kisgyerek koromban közel kerültem már a zenéhez, és nagyon szerettem is azt, hiszen több hangszeren is megtanultam játszani. A szolfézst viszont nagyon nem szerettem. Ezért úgy döntöttem felhagyok a zenéléssel, már ami a hangszeres zenét illeti, de végleg semmiképp sem akartam tőle elbúcsúzni– mondta el Dj. Siroki.

– Középiskolás éveimet Pécsen töltöttem és ez idő alatt érintett meg a zene egy teljesen másik oldala, az elektronikus zene. Az akkor még Juventus Rádióként működő csatornán hallottam egy eszméletlen jó mixet, dj. Sterbinszky előadásában és akkor rájöttem, én ezt meg akarom tanulni. Akkor épp nem maga a zene fogott meg, hanem az, hogy hogyan képes egy órán keresztül szólni valami megállás nélkül. Tehát valójában az érdekelt, hogy technikailag ezt hogyan lehet megvalósítani – tette hozzá Siroki István.

Egy korai zsenge kép dj. Sirokiról

Fotó: Siroki István

Középiskolás korában sokat járt a pécsi Sörházba, ahol hetente több buli is volt. – Ami a legjobban megfogott, az az emberek reakciója egy-egy szett hallatán. Ahogy reagált a közönség a mixere, azt fantasztikus volt látni, és én is ezt akartam. Ilyen zenét játszani, ami ilyen hatást vált ki az emberekből – mesélte a diszkzsoké teljesen átszellemülve.

Ekkor kezdett el dalokat gyűjteni, rengeteg zenész társa inspirálta, fejlesztette magát és hosszú éjszakákat töltött a szett mögött. Kialakult saját stílusa, leginkább house zenét játszott és jásztik a mai napig is, de természetesen idomul a közönség kívánságaihoz. – Amikor elkezdtem diszkózni akkor másképpen írtam a nevem: Cheerocky. Ezt az akkori mentorommal, nevezetesen a pécsi Sörház akkori rezidensével, Dj Mad-el találtunk ki közösen, és ezután évekig ezt a nevet vittem. 2012-ben jött egy fordulópont, és ott úgy döntöttem, hogy ezt a nevet elhagyom és egy új Alterego-val folytatom tovább amit a mai napig is használok – mesélte Siroki István.

Balaton és Dél-Somogy klubjaiban pörgette a lemezeket Dj. Siroki

DJ. Siroki a Partyzoon.hu-n keresztül jutott el a siófoki Petőfi Sétányra. – Annak idején egy remek lehetőség volt a Partyzoon csapatához tartozni, hiszen rajtuk keresztül remek fellépési lehetőségekhez jutottunk. Így kerültem én is a siófoki Petőfi Sétányra, ahol többször volt lehetőségen zenélni más és más helyszíneken. Ezen kívül pedig amire nagyon büszke vagyok, hogy a Rádió 1-ben is négy alkalommal volt alkalmam szerepelni – mesélte a lemezlovas emlékei közt kutatva.

– Aztán egy szerelem kapcsán kerültem Barcsra, ahol többször is játszottam Losteiner Istvánnak köszönhetően az Old Gold Kávéházban. Losival felváltva játszottunk hétvégente, az ő buliját inkább a retro zene kedvelői szerették és az idősebb korosztály járt a bulijaiba, az én buliba pedig inkább a 2000-es évek táncikálós, R&B slágerei szóltak. De léptem fel a későbbi Relaxban is, igaz ott kevesebbszer – mondta el Siroki István.