Ezen a somogyi településen is el tudná képzelni a szabadidejét a Szomszédok sztárja

Kevés olyan művész van, aki ennyire következetesen, szívvel-lélekkel építi életművét, mint Ivancsics Ilona. A nagybajomi születésű színésznő már fiatalon elköteleződött a művészet iránt. Első színpadi előadása idején még a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium orosz tagozatának diákja volt. Útja ezután egyenesen a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolára vezetett, 1983-ban szerzett színészdiplomát.

Ivancsics Ilona tartott előadást Kaposváron, az Ars Sacra Fesztiválon

Fotó: Lang Róbert

A Szomszédok Jutkájaként országos ismertségre tett szert Ivancsics Ilona, aki jelenleg Szentendrén él, ám közösségi médiás bejegyzései szerint szívesen vásárolna egy parasztházat egy biztonságos, nyugodt környéken. Nem véletlen ez a vágy, hiszen a Jászai Mari-díjas színésznő falusi lányként nevelkedett, gyermekkorát a család nagybajomi portáján töltötte, ahol mély kötődést alakított ki a vidéki élethez. Innen indult el a művészi pálya felé, most pedig az Ars Sacra Fesztiválon egy különleges zenés esten lépett fel.

Kárpáti Tímea alpolgármester is részt vett a színésznő előadásán

Fotó: Lang Róbert

Útravaló gondolatok az előadás előtt

– A mai napra Lőrincz Sándor hívott meg, akivel régi, mély barátság köt össze, és örömmel fogadtam el a felkérését – mondta kérdésünkre Ivancsics Ilona. – Számomra különösen meghatározó élmény, hogy Nagybajomban nőttem fel, ahol szüleim hitben neveltek. Bár fiatal felnőttként egy időre eltávolodtam a hit gyakorlásától, a főiskola elvégzése után, amikor Budapestre kerültem újra a templomban találtam meg a lelki békét és a kapaszkodót. Azóta a hitem megerősödött, és mára már a mindennapjaim szerves részévé vált. Rendszeresen járok misére, katolikus vagyok, és nagyon szeretem a szentendrei közösségünket, amely sok erőt és megtartó közösségi élményt ad.

Kedvenc versem József Attilától az „Isten itt állt a hátam mögött” – ez a vers különösen közel áll hozzám, mert úgy érzem, jól kifejezi azt a megtapasztalást, hogy Isten mindig jelen van, akkor is, ha mi épp nem látjuk vagy nem érzékeljük. Életem során több nehezebb időszakon is keresztülmentem, és biztos vagyok benne, hogy ezekből a Jóisten segítségével tudtam megerősödve kikerülni. Ez a hit hatalmas belső erőforrást jelent számomra –tette hozzá.

A térséghez való kötődése nem csupán szakmai, hanem mélyen személyes is.

– Nagybajomhoz és Kaposvárhoz is sok személyes emlék köt – barátok, osztálytársak, valamint unokahúgom. A két város számomra szinte összefonódik, hiszen sok szál kapcsol össze velük. A férjem budapesti születésű, de ő is megszerette Somogyot, különösen a somogyi emberek vendégszeretete az, amit gyakran emlegetünk – mondta.

A színésznő azt is megemlítette, hogy jelenleg is keres egy kisebb ingatlant a környéken – például hétvégi háznak –, legutóbb Csokonyavisontán nézett meg egy lehetséges helyszínt, de a döntés még nem végleges.