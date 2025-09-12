szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

3 órája

A kaposvári Kitti könnyek között búcsúzott a kamerák előtt - Gyuri gazda döntése összetörte

Címkék#könny#kaposvári#Szabadi Kitti#kitti gyuri#gazda

Könnyek között távozott a Szabadi Kitti a párkeresős valóságshow legutóbbi adásában. Gyuri gazda döntött; indoklása szerint inkább barátként tud rá tekinteni, nem leendő párjaként. A döntés hidegzuhanyként érte Kittit, aki elsírta magát a kamerák előtt.

Az első adásban még azt mondta Kitti: Úgy gondolom, hogy a személyiségemmel meg tudom győzni Gyurit, hogy neki való vagyok. Nem utolsó sorban szépnek is tartom magam és őszinte vagyok.

Ezek alapján sokan azt gondolták, hogy komoly esélye lehet Gyurinál, ám tegnap mégis neki kellett búcsúznia.

Könnyek csordultak a búcsúzásnál
Könnyek csordultak a búcsúzásnál   Fotó: RTL

- Mindenre számítottam, de erre nem. Hidegzuhanyként ért, meglepett, hogy a többiek előtt mondta ezt el nekem. (...) Nem értem, miből állapította meg, hogy csak barátság lehet. Úgy gondolom, nem kaptam annyi esélyt és annyi időt, mint a lányok - mondta.

 Gyuri próbálta vigasztalni, de a búcsú így is megrázó volt. 

 

