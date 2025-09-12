A kaposvári Kitti könnyek között búcsúzott a kamerák előtt - Gyuri gazda döntése összetörte

Az első adásban még azt mondta Kitti: Úgy gondolom, hogy a személyiségemmel meg tudom győzni Gyurit, hogy neki való vagyok. Nem utolsó sorban szépnek is tartom magam és őszinte vagyok.

Ezek alapján sokan azt gondolták, hogy komoly esélye lehet Gyurinál, ám tegnap mégis neki kellett búcsúznia.

Könnyek csordultak a búcsúzásnál Fotó: RTL

- Mindenre számítottam, de erre nem. Hidegzuhanyként ért, meglepett, hogy a többiek előtt mondta ezt el nekem. (...) Nem értem, miből állapította meg, hogy csak barátság lehet. Úgy gondolom, nem kaptam annyi esélyt és annyi időt, mint a lányok - mondta.

Gyuri próbálta vigasztalni, de a búcsú így is megrázó volt.