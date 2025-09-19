Elárulta magabiztossága titkát a gyönyörű műsorvezető

Egy instagram videóban nyújtott betekintést a sikeres tv-s műsorvezetők mindennapjaiba Gyenesei Leila.

A finom eleganciát kedveli Gyenesei Leila

Forrás: © Instagram

Ez Gyenesei Leila titka

A sportriporterként és műsorvezetőként is brillírozó olimpikon elárulta azt is, hogy mi a magabiztosság titka: a jól megválasztott öltözék. – Szerintem, ha igazán jól érzem magam a bőrömben, akkor az látszik a képernyőn is, mondta a videóban a kaposvári származású sportolónő.

Mutatott néhány nagy kedvenc ruhadarabot is a kamerának és beavatott abba is, hogy melyik stílus áll hozzá a legközelebb. Azt mondta, hogy a franciás elegancia a nagy kedvence és persze nem hiányoznak a gardróbjából azok a sikkes alapdarabok sem, ami minden nőnek kötelező. Így nagyon szereti az egyszerű szabású egyberuhát, vagy a fekete ruhát. S persze a mindig mosolygós médiaszemélyiséghez közel állnak a bohókás szettek is, amelyek szerinte megadják a hangulatot.

A videóban feltűnik egy vendégszereplő, Gyenesei Leila kislánya Mimi is, aki néha elkíséri anyukáját a stúdióba. S természetesen - noha még csak nyolc éves - ő is olyan csinos mint édesanyja.

Gyenesei Leila 2017-ben adott életet kislányának Miminek, akinek Feke Pál színész, énekes az édesapja.