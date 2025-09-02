Ez a somogyi sportoló elintézte, hogy hazánkban legyen a vb

Óriási sportdiplomáciai sikernek nevezte Gyenesei Leila, hogy sikerült elérni a nemzetközi szövetség elnökségében, Magyarország rendezze a 2027-es öttusa világbajnokságot.

Gyenesei Leila szépen menetel az öttusa szövetségben is. Forrás: Instagram

– Nemcsak a szívem diktálta, hogy teljes elánnal küzdjek a magyar pályázatért a nemzetközi szövetség elnökségében, hanem minden kétséget kizáróan a mienk volt a legjobb is, írta Gyenesei Leila instagram bejegyzésében a kaunasi tanácskozásról.

Az ülésről a nemzetközi sajtó is beszámolt, ahol idéztek Rob Stulltól, aki jelenleg a nemzetközi szövetség elnöki tisztét tölti be. – Rendkívül hálás vagyok az elmúlt két nap intelligens, őszinte és átgondolt beszélgetéseiért a sportágunk jövőjéről. Célunk, hogy az öttusát fenntarthatóvá tegyük, globális mozgalmunkat bővítsük, és új közönségek számára tegyük elérhetővé, fogalmazott.

Izgalmas feladatot kapott Gyenesei Leila

Gyenesei Leilát tavaly novemberben választották be a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségébe, amelyben a Los Angeles-i olimpiáig a szövetség hírközlési csatornáiért felel majd az olimpikonból lett televíziós műsorvezető. A nagy felelősséggel járó feladatról is írt pár kulisszatitkot a kaposvári származású tv-s személyiség. – Higgyétek el, a sportdiplomácia sem könnyebb terep, mint a versenyzés, de cserébe legalább annyira izgalmas is.

Boldog vagyok, hogy tehetek az öttusáért, a hazámért, versenyzőinkért, fogalmazott.

Az öttusa vb jelenleg is zajlik Kaunasban, ahol a hétvégén Guzi Blanka ezüstérmet szerzett, Szép Balázs pedig ötödik helyen végzett a férfiaknál.