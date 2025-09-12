szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ki gondolta volna?

37 perce

Nem hittük volna: kiderült, hogy nem csak Szabadi Kitti, de Gyuri gazda is kaposvári kötődésű

Címkék#kaposvári#Gyuri#Kitti#gazda#KÁN#fordulat

Nem hittük volna: kiderült, hogy nem csak Szabadi Kitti, de Gyuri gazda is kaposvári kötődésű

Meglepő fordulat: a tévés valóságshow egyik legnépszerűbb szereplőjéről, Gyuri gazdáról kiderült, hogy kaposvári kötődésű. A helyiek büszkeségére a fiatal gazda a MATE Kaposvári Gyakorló Általános Iskolába, majd a Széchenyi István Közgazdasági Technikum és Kollégiumba járt.

Nem csak a tévében aktív: hamarosan a KÁN-on rendezik meg a következő hobby horse versenyt, ahol Gyuri gazda lesz a levezető és az ugrószámok bírálója.

Érdekesség, hogy a műsor másik szereplője, Kitti is kaposvári, így a somogyi megyeszékhely neve többször is felbukkan a show kapcsán.

Gyuri gazda
Gyuri gazda  Fotó: RTL Sajtóklub

Gyuri kiejtette Kittit – de a somogyi szív még visszahozhatja!


Hiába búcsúzott el Gyuri gazda Kittitől a műsorban, Somogy megyében mindenki tudja: ami egyszer összeköt, az könnyen újra lángra lobbanhat. A lovaglás és közös érdeklődési kör bármikor összehozhatja őket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu