1 órája
Nem hittük volna: kiderült, hogy nem csak Szabadi Kitti, de Gyuri gazda is kaposvári kötődésű
Meglepő fordulat: a tévés valóságshow egyik legnépszerűbb szereplőjéről, Gyuri gazdáról kiderült, hogy kaposvári kötődésű. A helyiek büszkeségére a fiatal gazda a MATE Kaposvári Gyakorló Általános Iskolába, majd a Széchenyi István Közgazdasági Technikum és Kollégiumba járt.
Nem csak a tévében aktív: hamarosan a KÁN-on rendezik meg a következő hobby horse versenyt, ahol Gyuri gazda lesz a levezető és az ugrószámok bírálója.
Érdekesség, hogy a műsor másik szereplője, Kitti is kaposvári, így a somogyi megyeszékhely neve többször is felbukkan a show kapcsán.
Gyuri kiejtette Kittit – de a somogyi szív még visszahozhatja!
Hiába búcsúzott el Gyuri gazda Kittitől a műsorban, Somogy megyében mindenki tudja: ami egyszer összeköt, az könnyen újra lángra lobbanhat. A lovaglás és közös érdeklődési kör bármikor összehozhatja őket.