Nem hittük volna: kiderült, hogy nem csak Szabadi Kitti, de Gyuri gazda is kaposvári kötődésű

Meglepő fordulat: a tévés valóságshow egyik legnépszerűbb szereplőjéről, Gyuri gazdáról kiderült, hogy kaposvári kötődésű. A helyiek büszkeségére a fiatal gazda a MATE Kaposvári Gyakorló Általános Iskolába, majd a Széchenyi István Közgazdasági Technikum és Kollégiumba járt.

Nem csak a tévében aktív: hamarosan a KÁN-on rendezik meg a következő hobby horse versenyt, ahol Gyuri gazda lesz a levezető és az ugrószámok bírálója.

Érdekesség, hogy a műsor másik szereplője, Kitti is kaposvári, így a somogyi megyeszékhely neve többször is felbukkan a show kapcsán.

Gyuri gazda Fotó: RTL Sajtóklub

Gyuri kiejtette Kittit – de a somogyi szív még visszahozhatja!



Hiába búcsúzott el Gyuri gazda Kittitől a műsorban, Somogy megyében mindenki tudja: ami egyszer összeköt, az könnyen újra lángra lobbanhat. A lovaglás és közös érdeklődési kör bármikor összehozhatja őket.