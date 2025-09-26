35 perce
„Van tartása a csapatunknak" – rájátszást vár a kaposvári kosarasoktól a klubikon
Új szerepkörben dolgozik a nyártól a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub legendája. Hendlein Roland immár szakmai igazgatóként tevékenykedik a somogyiaknál.
Az egykori közönség-kedvenc játékos a 2003/2004-es szezonban kezdte a pályafutását felnőtteknél, ahol a bajnoki és Magyar Kupa aranyérmet szerző együttes tagja volt. Hendlein Roland húsz év alatt két alkalommal szerepelt csak más egyesület színeiben.
Hendlein Roland több rekordot is tart a kaposvári klubban
Kölcsönben játszott a Dombóvári VMSE-nél, és 2010-től 2012-ig az Alba Fehérvárnál. Szerepelt az utánpótlás és a felnőtt válogatottban is. A kaposvári klub történetében rekordnak számító 515 tétmeccsen lépett pályára, ebből 411 alkalommal a kezdőcsapat tagjaként. A találkozókon elért 6159 pontja ugyancsak rekordnak számít a somogyi együttesnél. A csapatkapitánynak választott klubikon népszerűségére jellemző, hogy 2018-ban amikor a Szeged elleni hazai összecsapáson elérte az 5000. pontját a szurkolók az arcképével nyomtatott ötezres bankjegyekkel árasztották el a pályát.
Két éve vonult vissza az aktív játéktól, de azóta sem szakadt el a kaposvári klubtól. Előbb szakmai tanácsadóként tevékenykedett, majd idén nyártól a frissen alakuló igazgató tanács felkérésének eleget téve szakmai igazgatóként tevékenykedik. A felnőtt csapat mellett a szakmai kapcsolatokért is felelős, mind az országos szövetség, mind pedig a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Kosárlabda Akadémia felé.
Kezdődik az élvonalbeli pontvadászat
Szombaton megkezdődik a pontvadászat az NB I./A csoportos férfikosárlabda bajnokságban, ahová egy éves kitérő után térhettek vissza a kaposváriak. A nyári átigazolási szezonban már aktív résztvevő volt a szakmai igazgató. Munkatársaival azon dolgozott, hogy a kaposváriaknak az élvonalban is versenyképes együttese legyen.
– Az előzetesen kinézett játékosok közül nem mindenkit tudtunk leigazolni, mert az élklubokkal nem tudtuk felvenni az árversenyt – nyilatkozta a csapat kialakításával kapcsolatban Hendlein Roland. – Úgy érzem, azonban, hogy a lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobb gárdát sikerült kialakítani. Bízom benne, hogy a játékosaink folyamatosan fejlődnek és egyre minőségibb kerettel rendelkezünk majd. Kiemelkedőnek tartom Filipovity Péter megszerzését, vele jelentősen erősödtünk.
Van tartása az élvonalba visszatérő csapatnak
A kaposváriak remek mérleggel zárták a felkészülési mérkőzéseket. Ezeket értékelve Hendlein a következőket mondta: az eddig lejátszott meccsek megmutatták, hogy van tartása a csapatnak. Többször is hátrányból álltak fel és megfordították az eredményt. Tudni kell ugyanakkor, hogy ezeken a meccseken elsősorban a különböző felállásokat és taktikai elemeket próbálgatják minden alakulatnál. A végeredmények nem elsődlegesek. Ezzel együtt összességében jónak ítéli felkészülés alatti munkát.
Kulcsfontosságúak lesznek a hazaik meccsek
– Hogy mit várok a bajnokságtól? – kérdezett vissza a szakmai igazgató. – Mindenképp nagy dolog lenne, ha feljutóként elérnénk a rájátszást. Sok dolog befolyásolhatja ezt, 2-3 sérülés meghatározó lehet és máris borulnak az erőviszonyok. Nagyon nehéz a sorsolásunk, az első néhány fordulóban találkozunk a bajnok Szolnokkal és az ezüstérmes Falco-val is. Úgy gondolom, hogy akkor alakulhat ki az igazán reális kép, amikor a velünk közel egy szintre várt csapatokkal is játszottunk már. Ha a hazai meccseinket sikerül megnyerni, az mindenképp szilárd alap lehet a jó szerepléshez.