„Van tartása a csapatunknak" – rájátszást vár a kaposvári kosarasoktól a klubikon

Az egykori közönség-kedvenc játékos a 2003/2004-es szezonban kezdte a pályafutását felnőtteknél, ahol a bajnoki és Magyar Kupa aranyérmet szerző együttes tagja volt. Hendlein Roland húsz év alatt két alkalommal szerepelt csak más egyesület színeiben.

Egykor ő zsebelte be a díjakat. Hendlein Roland manapság már átadó

Fotó: Lang Róbert

Hendlein Roland több rekordot is tart a kaposvári klubban

Kölcsönben játszott a Dombóvári VMSE-nél, és 2010-től 2012-ig az Alba Fehérvárnál. Szerepelt az utánpótlás és a felnőtt válogatottban is. A kaposvári klub történetében rekordnak számító 515 tétmeccsen lépett pályára, ebből 411 alkalommal a kezdőcsapat tagjaként. A találkozókon elért 6159 pontja ugyancsak rekordnak számít a somogyi együttesnél. A csapatkapitánynak választott klubikon népszerűségére jellemző, hogy 2018-ban amikor a Szeged elleni hazai összecsapáson elérte az 5000. pontját a szurkolók az arcképével nyomtatott ötezres bankjegyekkel árasztották el a pályát.

Két éve vonult vissza az aktív játéktól, de azóta sem szakadt el a kaposvári klubtól. Előbb szakmai tanácsadóként tevékenykedett, majd idén nyártól a frissen alakuló igazgató tanács felkérésének eleget téve szakmai igazgatóként tevékenykedik. A felnőtt csapat mellett a szakmai kapcsolatokért is felelős, mind az országos szövetség, mind pedig a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Kosárlabda Akadémia felé.

Kezdődik az élvonalbeli pontvadászat

Szombaton megkezdődik a pontvadászat az NB I./A csoportos férfikosárlabda bajnokságban, ahová egy éves kitérő után térhettek vissza a kaposváriak. A nyári átigazolási szezonban már aktív résztvevő volt a szakmai igazgató. Munkatársaival azon dolgozott, hogy a kaposváriaknak az élvonalban is versenyképes együttese legyen.

– Az előzetesen kinézett játékosok közül nem mindenkit tudtunk leigazolni, mert az élklubokkal nem tudtuk felvenni az árversenyt – nyilatkozta a csapat kialakításával kapcsolatban Hendlein Roland. – Úgy érzem, azonban, hogy a lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobb gárdát sikerült kialakítani. Bízom benne, hogy a játékosaink folyamatosan fejlődnek és egyre minőségibb kerettel rendelkezünk majd. Kiemelkedőnek tartom Filipovity Péter megszerzését, vele jelentősen erősödtünk.