Karrier

22 perce

Új színházba szerződött a gyönyörű, fiatal színésznő

Címkék#színésznő#Szász Júlia#nemzeti színház#Kaposvári Egyetemen

Új társulatnál folytatja tovább Szász Júlia. A Kaposváron végzett színésznő a Vígszínházhoz szerződött, ahol az évadban már állandó társulati tagként szerepel több ígéretes darabban is.

Koszorus Rita

Az elmúlt két év meglehetősen viszontagságos volt az egykori kaposvári színészhallgatónak, Szász Júliának. 2023-ban történt, hogy balesetet szenvedett próba közben a Nemzeti Színházban, ahol olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal műteni kellett és egy időre távolmaradt a színpadtól. A felépülés időszaka nem volt könnyű, de újra elkezdett játszani. 

egykori kaposvári színészhallgató Szász jÚLIA
Új évad, új társulat - színházat váltott a kaposvári színésznő
 Fotó: Dömötör Csaba

A Centrál Színházban azzal a Horváth Lajos Ottóval szerepeltek együtt, aki ugyancsak megsérült a balesetben a Nemzetiben. Azóta a gyönyörű színésznő vendégszerepelt a Vígszínházban és most bejelentette a teátrum, hogy állandó tagként tér vissza a színpadra Szász Júlia. 
Korábban játszott a Vígszínházban a Magyar Elektrában és a Büszkeség és balítéletben is. Az idén pedig láthatják a nézők Szász Júliát három új produkcióban: a @LL3t4rgIA-ban, a Falstaffban és Az államtitkár úr-ban. – De nemcsak az új bemutatókban lesz látható, hiszen átvesz szerepeket A diktátorban, illetve a Csáth és démonaiban, a Barátom, Harvey-ban pedig Miss Kelly-ként játszik majd együtt a társulattal, írták a Vígszínház közösségi oldalán. 

Kaposváron végzett 

Szász Júlia 2020-ban végzett a Kaposvári Egyetemen Cserhalmi György osztályában. 2020-2024 között a Nemzeti Színház tagja volt. 2024. és 2025 között szabadúszóként szerepelt különböző produkciókban. Eljátszotta Margaritát A Mester és Margaritában, Mirandát, A viharban, Ányát a Meggyeskertben, de volt Júlia és Cecey Éva (Vicuska) is. A nagyközönség láthatta őt A tanár, a Bátrak földje és A besúgó című sorozatokban is.

 

