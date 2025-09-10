Somogyi kolbász is előkerült Krauszék esküvőjén

Az év egyik legjobban várt sztáresküvőjét tartották a hétvégén Tokajban. Álomszép esküvői ruhában mondta a ki a boldogító igent Mikes Anna Krausz Gábornak és nem csak a menyasszonyi ruha volt tökéletes, de a menü is, amihez a Balatoni Kolbászkirály is hozzájárult.

Kolbász koronázta meg az esküvő boldogságát. Fotó: Máté Krisztián/Bors

Aranyat érő kolbász

Arra azért számítani lehetett, hogy a sztárséf Krausz Gábor és a közkedvelt táncos Mikes Anna esküvőjén ínycsiklandó falatokat fogyaszthat a vendégsereg. Arra azonban nem számítottunk, hogy balatoni finomság is került a menübe. Pedig kiderült: Krausz Gábor Siófokon egy luxusszállodában is készít ínycsiklandó fogásokat, így annyira nem meglepő, hogy ismeri a helyi ízeket. Ozsvárt Gábor, Balatoni Kolbászkirály termékeit már jól ismeri a sztárséf, hiszen régóta együttműködnek, így az esküvőre is kért a finomságokból. – A cheddar sajtos sertéskolbászt választották, mondta el érdeklődésünkre a Balatoni Kolbászkirály. Gábor jól ismeri a kolbászainkat, mert már több éve együttműködünk ezért rendelt tőlem kolbász az esküvőjükre Mikes Annával, mondta Ozsvárt Gábor, aki már számos elismerést bezsebelt ínycsiklandó termékeivel.

Megtörte a csendet Mikes Anna, az esküvő után

A menyegzőt követően lassan vissza kell állniuk a dolgos hétköznapoknak: Anna nemrég ezzel kapcsolatban osztott meg egy videót a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, amelyen a kis tanítványai szerepelnek a táncteremben.

Elindultak a táncórák! - jelentette be Mikes Anna, akinek a neve egyébként immár Krausz-Mikes Anna.

A táncosnő egyébként, oktató lévén, nagyon jól bánik a gyerekekkel, újdonsült férje kislányával, Hannarózával is remek kapcsolatot ápol, így sokakat izgat az a kérdés, mikor vállalnak a friss házasok közös gyereket.

– A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk. Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…szólalt meg ezzel kapcsolatban korábban a sztárséf.