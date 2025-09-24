Legyen köztünk híd: egy álom vált valósággá két ország diákjainak köszönhetően

”Egy álom vált valósággá” – fogalmazott így Eperjesiné Pósz Tünde, barcsi művészetkedvelő, pedagógus, aki közösségi oldalán számolt be arról a projektről, melynek keretein belül magyar és horvát diákok közösen varázsolták szebbé a Magyarországot és Horvátországot összekötő hidat. A Nemzetközi Alkotótábor egyik állomása volt az a feladat, ahol a két ország diákjai a híd két oldalára felfestették az országok neveit és zászlait, ami nem csak szebbé tett a környezetet, de a diákokat is remekül összehozta. Az alkotók között volt Békefi Ákos is, aki Barcs város más közfalait is megszépíttette már, de Anderné Röszler Erika, a város polgármestere, Rapkai Gábor, képviselő, a Drávamenti Kulturális Egyesület és a polgárőrök is támogatták a diákokat az álom megvalósításában.