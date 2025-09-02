Volt Tündérszépünk beülne Gyuri gazda nyergébe

A tűsarkú cipőt lovaglócsizmára cserélné Kitti, akit a Sonline olvasói legutóbb szépségversenyünk, a Tündérszépek versenyzőjeként láthattak. A kaposvári szépség most egészen meglepő helyen bukkant fel, a TV képernyőkön.

Kitti a felsőlajosi lovag, Gyuri gazda (jobbra) szívére pályázik a műsorban.

Fotó: Csaba Ágota/RTL Klub

A felsőlajosi csődör és éjszakánként koktélmixer Gyuri gazda szívét igyekszik meghódítani a kaposvári lány a Házasodna a gazda című realityben. Ezzel nincsen egyedül, hiszen a műsorban több hölgy is igyekszik közel férkőzni a gazdához, aki egyike annak a három agglegénynek, akik a műsor segítségével igyekeznek megtalálni szívük választottját.

A lovaglás a közös pont

Úgy gondolom, hogy a személyiségemmel meg tudom győzni Gyurit, hogy neki való vagyok. Nem utolsó sorban szépnek is tartom magam és őszinte vagyok, sorolta jó tulajdonságait a 23 éves kaposvári szépség.

Az első találkozó alkalmával az is kiderült, hogy valószínűleg Kitti és Gyuri lovagoltak már együtt, egy kaposvári versenyen. – Nekem már akkor tetszett Gyuri, amikor találkoztunk a lovas versenyeken, de nem mertem még felé nyitni, mondta a fiatal lány.

Kitti a 2022-es fotózásunkon. Fotó: Muzslay Péter

Kitti 2022-ben szerepelt a Tündérszépekben, ahova nagymamája bíztatására jelentkezett. Ő egyébként el is kísérte a szépséges lányt a fotózásra, a nagymama az újságból tudta meg, hogy újra elindul szépségversenyünk. Kitti pedig a közösségi oldalainkat böngészve, illetve barátai javaslatára döntött úgy, elindul versenyünkön.