szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kittinek van esélye nyeregbe ülni

2 órája

Tovább harcol Gyuri gazda szívének meghódításáért a kaposvári szépség

Címkék#kaposvári#Gyuri#Kitti#gazda#RTL Klub

Gyuri gazda szívéért egyre élesebb a verseny a Házasodna a gazdában. A somogyi szépség, Kitti továbbjutott, miközben a gazda az este végén kisebb bakit is elkövetett, amikor összekeverte két lány nevét.

Kitti, a kaposvári lány – vagy ahogy sokan emlegetik, a „somogyi szépség” – továbbjutott Gyuri gazda szívének meghódításáért zajló küzdelemben az RTL Klub népszerű műsorában. Úgy tűnik, a vidéki báj és a természetes kisugárzás párosa most komolyan lázban tartja a szerelemre vágyó gazdát.

A szép Kitti meg szeretné hódítani a gazda szívét.
A csinos Kitti meg szeretné hódítani a gazda szívét. Forrás: Facebook

Ahogy a tegnapi cikkünkben megírtuk; a korábbi Tündérszép próbálja meghódítani a gazda szívét. Mint kiderült, nem ismeretlenek egymás számára, hiszen évekkel ezelőtt egy lovasversenyen már találkoztak Kaposváron, ahol Kitti bevallása szerint rögtön megfogta a gazda. A 23 éves lány abban bízik, hogy természetességével és őszinteségével meg tudja fogni Gyuri gazdát. 

A tegnapi adásban a Házasodna a gazda vállalkozója, Gyuri gazda az ismerkedős este végén arról döntött, kik azok a lányok, akikkel még szeretne randizni. A nevek bejelentésénél azonban hiba csúszott a gépezetbe: összekeverte Ági és Ancsi nevét, ami óriási csalódást okozott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu