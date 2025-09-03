Tovább harcol Gyuri gazda szívének meghódításáért a kaposvári szépség

Kitti, a kaposvári lány – vagy ahogy sokan emlegetik, a „somogyi szépség” – továbbjutott Gyuri gazda szívének meghódításáért zajló küzdelemben az RTL Klub népszerű műsorában. Úgy tűnik, a vidéki báj és a természetes kisugárzás párosa most komolyan lázban tartja a szerelemre vágyó gazdát.

A csinos Kitti meg szeretné hódítani a gazda szívét. Forrás: Facebook

Ahogy a tegnapi cikkünkben megírtuk; a korábbi Tündérszép próbálja meghódítani a gazda szívét. Mint kiderült, nem ismeretlenek egymás számára, hiszen évekkel ezelőtt egy lovasversenyen már találkoztak Kaposváron, ahol Kitti bevallása szerint rögtön megfogta a gazda. A 23 éves lány abban bízik, hogy természetességével és őszinteségével meg tudja fogni Gyuri gazdát.

A tegnapi adásban a Házasodna a gazda vállalkozója, Gyuri gazda az ismerkedős este végén arról döntött, kik azok a lányok, akikkel még szeretne randizni. A nevek bejelentésénél azonban hiba csúszott a gépezetbe: összekeverte Ági és Ancsi nevét, ami óriási csalódást okozott.