Balatoni cirkuszigazgató osztotta a pofonokat a ringben

Ifjabb Richter József megkeresésünkre elmondta, nem így tervezte a szereplését, levonta a következtetéseket és összességében örül annak, hogy részt vett a műsorban.

Az első menetben még Richter József osztotta a pofonokat, majd kapott is. Fotó: Sajtóklub/RTL

– Csalódott vagyok, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Szerettem volna győztesként lejönni a ringből, de az ellenfelem nagyon kemény volt, sok ütést kihordott lábon, mondta kérdésünkre. Az első menetben olyanokat kapott Miller Dávid, hogy csak úgy kongott a feje és mégis végig jól állta a sarat, nyilatkozott ellenfeléről.

Kemény meneteken volt túl Richter József. Fotó: Sajtóklub/RTL



Kipontozták Richter Józsefet

Az első menetben ugyanis még Richter József volt előnyben, de a nagy elánnal küzdő artista lendülete a mérkőzés következő részére elfogyott. Azt mondta: másként kellett volna beosztania az erejét. Nem volt könnyű a felkészülés időszaka számára, hiszen nyáron Balatonlellén állomásozott a Magyar Nemzeti Cirkusszal és közben a Safari parkot is üzemeltette.

Kőkeményen edzett, pár kilót is le is dobott a műsor kedvéért. Fotó: Sajtóklub/RTL

– A két helyszín és az edzések között ingáztam, és ha lett volna több időm, biztosan többet edzek. De örülök, hogy részt vettem benne, mert nagyon megtetszett az ökölvívás. Egészen más izomcsoportokat mozgat meg, mondta. Richter József azt is elárulta: tetszett neki, hogy végre nem ő volt a főnök az edzésen, hanem csak sodródott az árral és azt tette amire az edzők kérték.

