szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyen a boksz!

49 perce

Balatoni cirkuszigazgató osztotta a pofonokat a ringben

Címkék#pofon#ring#Magyar Nemzeti Cirkusz#Richter József

A hétvégén pontozással nyert Miller Dávid ifjabb Richter József ellen, a Sztárbox második negyeddöntőjében. A nyáron Balatonlellén állomásozó Nemzeti Cirkusz direktorát balatonlellei edző edzette és kőkeményen készült a műsorra Richter József.

Koszorus Rita
Balatoni cirkuszigazgató osztotta a pofonokat a ringben

Forrás: Sajtóklub/RTL

Ifjabb Richter József megkeresésünkre elmondta, nem így tervezte a szereplését, levonta a következtetéseket és összességében örül annak, hogy részt vett a műsorban.

Ifjabb Richter József cirkuszigazgató ringbe szállt
Az első menetben még Richter József osztotta a pofonokat, majd kapott is. Fotó: Sajtóklub/RTL

– Csalódott vagyok, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Szerettem volna győztesként lejönni a ringből, de az ellenfelem nagyon kemény volt, sok ütést kihordott lábon, mondta kérdésünkre. Az első menetben olyanokat kapott Miller Dávid, hogy csak úgy kongott a feje és mégis végig jól állta a sarat, nyilatkozott ellenfeléről.

richter józsef cirkuszigazgató a sztárboxban küzdött
Kemény meneteken volt túl Richter József. Fotó: Sajtóklub/RTL


Kipontozták Richter Józsefet

Az első menetben ugyanis még Richter József volt előnyben, de a nagy elánnal küzdő artista lendülete a mérkőzés következő részére elfogyott. Azt mondta: másként kellett volna beosztania az erejét. Nem volt könnyű a felkészülés időszaka számára, hiszen nyáron Balatonlellén állomásozott a Magyar Nemzeti Cirkusszal és közben a Safari parkot is üzemeltette. 

bombaformában lépett a ringbe richter józsef
Kőkeményen edzett, pár kilót is le is dobott a műsor kedvéért. Fotó: Sajtóklub/RTL

– A két helyszín és az edzések között ingáztam, és ha lett volna több időm, biztosan többet edzek. De örülök, hogy részt vettem benne, mert nagyon megtetszett az ökölvívás. Egészen más izomcsoportokat mozgat meg, mondta. Richter József azt is elárulta: tetszett neki, hogy végre nem ő volt a főnök az edzésen, hanem csak sodródott az árral és azt tette amire az edzők kérték.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu