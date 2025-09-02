szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak képfeliratok takarják a lényeget

1 órája

Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri feneket villantott Siófokon - fotóval

Címkék#instagram#Sebestyén Balázs#balatoni#Rákóczi Feri#meztelen

Nem akármilyen nyárbúcsúztatót tartott Sebestyén Balázs: a balatoni hétvége alatt volt közös vacsora, fergeteges DJ-szett – és egy csobbanás, amire aligha számított bárki.

Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri feneket villantott Siófokon - fotóval

Fotó: BORS FEJER BALINT

Különleges módon zárta a nyarat Sebestyén Balázs. A rádiós műsorvezető már pénteken megérkezett a Balatonhoz, ahol barátaival és kollégáival indította be a hétvégét. A társaság közös vacsorával és jókora nevetésekkel alapozta meg a hangulatot, miközben az Instagram-sztorikból az is kiderült, hogy a vízpart sem maradt ki a programból – nem éppen a megszokott dresszkóddal.

Meztelenül a stégen.
Meztelenül a stégen. Forrás: Instagram

Szombat este Sebestyén DJ Oti néven állt a közönség elé a siófoki Plázson, ám a buli előtt a Balaton vizében mártózott meg – fürdőnadrág nélkül

A jókedvű társaságról Ráskó Eszter osztott meg egy 24 órán át elérhető történetet a közösségi oldalán. A rövid videón jól látszik, ahogy három férfi – köztük Sebestyén és Rákóczi Feri meztelenül áll a stégen, majd együtt csobbannak a tóba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu