Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri feneket villantott Siófokon - fotóval

Különleges módon zárta a nyarat Sebestyén Balázs. A rádiós műsorvezető már pénteken megérkezett a Balatonhoz, ahol barátaival és kollégáival indította be a hétvégét. A társaság közös vacsorával és jókora nevetésekkel alapozta meg a hangulatot, miközben az Instagram-sztorikból az is kiderült, hogy a vízpart sem maradt ki a programból – nem éppen a megszokott dresszkóddal.

Meztelenül a stégen. Forrás: Instagram

Szombat este Sebestyén DJ Oti néven állt a közönség elé a siófoki Plázson, ám a buli előtt a Balaton vizében mártózott meg – fürdőnadrág nélkül

A jókedvű társaságról Ráskó Eszter osztott meg egy 24 órán át elérhető történetet a közösségi oldalán. A rövid videón jól látszik, ahogy három férfi – köztük Sebestyén és Rákóczi Feri – meztelenül áll a stégen, majd együtt csobbannak a tóba.