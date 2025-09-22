szeptember 22., hétfő

Újra bedobja magát

5 órája

Stúdióba vonult a somogyi rapper, de most nem egyedül

Címkék#barátság#rapper#Szüreti Fesztivál#boglári szüret#Tündi#stúdió#Farkas Bertalan

Alig pár héttel legutóbbi dalának megjelenése után újra stúdióba vonult F.Lackó. A somogyi rapper most társat is vitt magával, Tündi adja a hangját az új slágergyanús nótához.

Dombi Regina
Stúdióba vonult a somogyi rapper

Fotó: F. Lackó

F.Lackó, a somogyi rapper nem sok időt hagy a pihésre, ugyanis újra dolgozik valamin, ráadásul most nem egyedül. Tündivel már több dalt is készítettek közösen, mostanra pedig igazán jól összeszokott kis csapat lett belőlük. A legújabb dal az igaz barátságról szól, a tervek szerint pedig egy fullos klip készül majd hozzá. 

somogyi rapper
A somogyi rapper, F. Lackó és Tündi többször léptek már fel a boglári Szüreti Fesztiválon
Fotó: F. Lackó

A somogyi rapper stúdióba vonult

Az igaz barátság adott ezúttal témát a dél-somogyi rappernek, F.Lackónak. A dal sikerét nem bízta a véletlenre, s újra összeállt Tündivel, akivel már többször működött együtt az elmúlt évek során. – Tündit egy jó barátomon keresztül ismertem meg még 2020-ban. Volt egy dalom, amihez nagyon jól passzolt volna egy kis ének hang, mert hát én ugye abban annyira nem vagyok jó, és akkor Dzsiiza barátom ajánlotta Tündit. Nagyon tetszett a hangja és a stílusa, így született meg a Gyere vissza, aminek már 47 000 megtekintése van. Azóta összesen 4 közös dalunk jelent meg, és sok fellépést hoztunk már le együtt – mondta el Fehér László, F. Lackó.

Tündi és F. Lackó többször léptek már fel együtt, legnagyobb büszkeségük azonban a balatonboglári Szüreti Fesztivál, ahol már kétszer is színpadra léphettek, idén pedig még profi táncosokat is kaptak műsorszámukhoz. – Tündivel nagyon jó közösen dolgozni, új dalomhoz is ezért választottam őt. Ami pedig újdonság, hogy egy nagyon profi producert találtam, akinek a stúdiójában felvettük most a dalt – tette hozzá a somogyi rapper. 

Mánfán, Pécs mellett DEON, Farkas Bertalan stúdiójában vették fel az új dalt, ami a bartásságról szól. – Legújabb közös dalunk a Barátok címet kapta, nem véletlenül, hiszen az igaz barátságról énekelünk. Szerintem a legfontosabb az, hogy azok a barátok legyen mellettünk, akikre valóban számíthatunk, és ha az csak egyetlen ember, akkor azt becsüljük meg. Nem kell száz barát, elég egy, de az igaz legyen – mesélt el a rapper.

A dalhoz egy fullos klip is készül, legalább is F.Lackónak ez a terve. A legutóbbi Vodice című klipje magasra tette a mércét, de Tündivel az oldalán valószínű meg tudja ugrani majd ez a feladatot is a fiatal somogyi rapper. Íme egy kis ízelítő Tündi és F. Lakcó közös munkájából. 

 

 

