52 perce
Szikora Róbert, az R-Go és a Bon Bon is fellép Kaposváron
Szombaton ismét fantasztikus koncerthangulat költözik a Vigasságok terére Kaposváron. A Szerencsekoncertek között a somogyi megyeszékhelyre érkezik Szikora Róbert, az R-Go valamint a Bon-Bon együttes.
Fotó: TumbaszHedi
Az országot bejáró Szerencsekoncertek sorozat célja, hogy minél több városban hozzák vissza az élőzene varázsát – több mint 80 településen dübörög majd a színpad!Kaposváron két nagyágyú gondoskodik a felejthetetlen hangulatról, Szikora Róbert és az R-GO a Bon-Bon-nal karöltve egy este alatt robbantja fel a színpadot. Garantált a tánc, az éneklés és a nosztalgia, hiszen a magyar könnyűzene ikonikus slágerei csendülnek majd fel. Az esemény kapunyitása 18:00 kor kezdődik.
A belépés ingyenes! Tökéletes alkalom, hogy együtt bulizzunk, kikapcsolódjunk és feltöltsük a zenei élményraktárainkat.