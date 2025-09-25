Szikora Róbert, az R-Go és a Bon Bon is fellép Kaposváron

Az országot bejáró Szerencsekoncertek sorozat célja, hogy minél több városban hozzák vissza az élőzene varázsát – több mint 80 településen dübörög majd a színpad!Kaposváron két nagyágyú gondoskodik a felejthetetlen hangulatról, Szikora Róbert és az R-GO a Bon-Bon-nal karöltve egy este alatt robbantja fel a színpadot. Garantált a tánc, az éneklés és a nosztalgia, hiszen a magyar könnyűzene ikonikus slágerei csendülnek majd fel. Az esemény kapunyitása 18:00 kor kezdődik.

Szikora Róbert és az R-Go. Fotó: MW

Bon-Bon együttes a Papp László Budapest Sportarénában , 2008. Fotó: Máté Péter

A belépés ingyenes! Tökéletes alkalom, hogy együtt bulizzunk, kikapcsolódjunk és feltöltsük a zenei élményraktárainkat.

