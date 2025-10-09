október 9., csütörtök

Dénes névnap

A bárdudvarnoki Rocky újra szorítóba lép

Október 19-én, a népszerű televíziós műsor, a Sztárbox 7. adásában újra ringbe lép a bárdudvarnoki BSW Matyi, aki ezúttal Lotfi Begivel méri össze erejét a férfi középsúly kategóriában.

Lugosi Laura

Matyi korábban magabiztos teljesítménnyel győzött Ambrus Attila (Viszkis) ellen, és most is tudatos edzésmunkával és stratégiával készül a mérkőzésre. A rapper korábban hangsúlyozta: nemcsak az erőnlétre, hanem a taktikára és a mentális fókuszra is nagy figyelmet fordít.

Matyi minden nap tudatosan készül
Matyi minden nap tudatosan készül Forrás: Instagram

Ellenfele, Lotfi Begi az előző fordulókban szintén bizonyított: látványos fizikai átalakuláson ment keresztül, és elszántan készül, hogy sportolóként is helytálljon. Így a középsúlyú párharc izgalmas küzdelmet ígér – miközben Matyi magánéletét továbbra is titkok és pletykák övezik, a színpadon és a ringben is maximális energiával van jelen.

 

 

