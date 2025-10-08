Somogyi az évad egyik első komoly áldozata az idei Árulókban

Trill Beatrix neve már az Árulók beharangozásakor is sokak figyelmét felkeltette. A színésznő az első részekben látványosan megviselten reagált a feszültséggel teli helyzetekre.

Trill Beatrix az Árulókban Forrás: index.hu

Trill Beatrix – érzelmi hullámvasút az Árulókban, de még mindig versenyben

Bár beszámolók szerint az egyik jelenetben zokogva kérte a stábtagokat, hogy állítsák le a forgatást, továbbra is a játékban van — kieséséről eddig nincs hivatalos információ, így egyelőre folytatja a küzdelmet a kastély falai között.

Beatrix 2016-2021 között a Kaposvári Egyetem színművész szakán tanult, Cseke Péter osztályában, így a megye színházi életét követők különös figyelemmel kísérik szereplését. Emellett többek között olyan produkciókban szerepelt, mint a Valami Amerika sorozat, a Futni mentem vagy a Hogyan tudnék élni nélküled?

Anger Zsolt Fotó: Sarosi Zoltán

Anger Zsolt – korai kiesés egy stratégiai fordulatban

Anger Zsolt ezzel szemben már a második kerekasztalnál kiesett. A nyomozók őt szavazták ki, így „ártatlanként” kellett távoznia a játékból. A kibeszélő műsorban a színész elmondta, hogy azért került gyanúba, mert többek szerint túlságosan is irányította a játék menetét, ami bizalmatlanságot váltott ki társaiból.

Ez a stratégiai húzás végül a kieséséhez vezetett, ezzel Anger lett az évad egyik első komolyabb „áldozata”.

1988–1991 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt, valamint olyan népszerű tévésorozatokban vált ismertté, mint az Aranyélet, A Tanár vagy a Hacktion: Újratöltve, emellett számos filmben is feltűnt, többek között a Post Mortem című alkotásban.

Az Árulók idei évadában Trill Beatrix a lelki oldalról, Anger Zsolt pedig a stratégiai játszmák korai áldozataként vált emlékezetessé. Egyikük érzelmeivel, másikuk játékstílusával írta be magát a műsor idei történetébe — és a jelek szerint a kastélyban még sok fordulat várható.