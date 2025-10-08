október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Somogyi az évad egyik első komoly áldozata az idei Árulókban

Címkék#Kaposvári Egyetemen#Trill Beatrix#Árulókban#színművész#Csiky Gergely Színház#Anger Zsolt

Az RTL krimi-realityje idén is erős mezőnnyel tért vissza. Trill Beatrix a Kaposvári Egyetemen végzett színművész szakon, míg Anger Zsolt pályája elején a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja volt, ám nagyon különböző módon írták be magukat az Árulók történetébe.

Trill Beatrix neve már az Árulók beharangozásakor is sokak figyelmét felkeltette. A színésznő az első részekben látványosan megviselten reagált a feszültséggel teli helyzetekre. 

Trill Beatrix az Árulókban
Trill Beatrix az Árulókban Forrás: index.hu

Trill Beatrix – érzelmi hullámvasút az Árulókban, de még mindig versenyben

Bár beszámolók szerint az egyik jelenetben zokogva kérte a stábtagokat, hogy állítsák le a forgatást, továbbra is a játékban van — kieséséről eddig nincs hivatalos információ, így egyelőre folytatja a küzdelmet a kastély falai között.

Beatrix 2016-2021 között a Kaposvári Egyetem színművész szakán tanult, Cseke Péter osztályában, így a megye színházi életét követők különös figyelemmel kísérik szereplését. Emellett többek között olyan produkciókban szerepelt, mint a Valami Amerika sorozat, a Futni mentem vagy a Hogyan tudnék élni nélküled?

Anger Zsolt
Anger Zsolt Fotó: Sarosi Zoltán

Anger Zsolt – korai kiesés egy stratégiai fordulatban

Anger Zsolt ezzel szemben már a második kerekasztalnál kiesett. A nyomozók őt szavazták ki, így „ártatlanként” kellett távoznia a játékból. A kibeszélő műsorban a színész elmondta, hogy azért került gyanúba, mert többek szerint túlságosan is irányította a játék menetét, ami bizalmatlanságot váltott ki társaiból.
Ez a stratégiai húzás végül a kieséséhez vezetett, ezzel Anger lett az évad egyik első komolyabb „áldozata”.

1988–1991 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt, valamint olyan népszerű tévésorozatokban vált ismertté, mint az Aranyélet, A Tanár vagy a Hacktion: Újratöltve, emellett számos filmben is feltűnt, többek között a Post Mortem című alkotásban.

Az Árulók idei évadában Trill Beatrix a lelki oldalról, Anger Zsolt pedig a stratégiai játszmák korai áldozataként vált emlékezetessé. Egyikük érzelmeivel, másikuk játékstílusával írta be magát a műsor idei történetébe — és a jelek szerint a kastélyban még sok fordulat várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu