E-bike nyergében gurult be majorságba a sztárpár

Sportos életet él Tápai Szabina és Kucsera Gábor, erről tanúskodik az a videó is, amit a hétvégén készítettek Somogy vármegyét is érintő bicikli kiruccanásukon. A Balatonnál kirándultak, amelyhez elektromos bringákat béreltek. Ezekkel akár körbe is tekerhették volna a tavat, mivel Tápai Szabina elárulta: neki és Kucsera Gábornak bakancslistán szerepel a Balaton körbetekerése.

Tápai Szabina mini Balaton imázsfilmet forgatott. Fotó: HOT Magazin

Ezúttal azonban egy lazább bringázás szerepelt a programban, ahova elkísérte őket a sztárpár legidősebb gyermeke, a 12 éves Bence szüleit lehagyva hasított a balatoni bringakörúton. Tápai Szabina és Kucsera Gábor Szántódpusztára tekert, ahol meglepődve tapasztalták, hogy a méltán híres helyi vásári forgatagba kerültek. Ha már ott voltak, körül is néztek a helyi és környékbeli termelők portékái között.

Megtalálták a Balaton gyöngyszemét

– A Majorságban többféle kulturális kiállítással lehet találkozni, mondta az egykori válogatott kézilabdázó. Több snittet is mutatott a szántódpusztai majorság gazdag programkínálatából és azt is elmondta: az épületek többsége a 18-ik századból származik.

A majorságban található állatállomány lenyűgözte Kucsera Gáborékat, különösen a lovak tetszettek Szabinának és Benikének.

Csak egy családi túrának indult az egész, de egy rögtönzött négy évszakos Balatont hirdető imázsfilmnek is beillett. – Abban szerintem megegyezhetünk, hogy a Balaton nem csak nyáron, hanem egész évben szuper lehetőségeket ad nekünk arra ,hogy kikapcsolódjunk, sommázta a somogyi kirándulást a híresség.

Az egykori kézilabdázónak és Kucsera Gábornak három gyermeke született: Bence 12 éves, Milla 7, Bella pedig 4 esztendős.