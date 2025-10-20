A bárdudvarnoki Rocky Balboa esélyt sem adott Lotfi Beginek a Sztárbox ringjében

Lotfi Begi az elmúlt hónapok kemény felkészülésének köszönhetően közel 25 kilót fogyott, és látványosan átalakult. A rendszeres, intenzív edzések nemcsak a fizikumán, hanem a teljesítményén is meglátszottak, ám ez nem volt elég: BSW Matyi is nagyon jó formában várta az összecsapást.

A meccs végén BSW Matyi keze emelkedhetett a magasba Forrás: Instagram

BSW Matyi nem kímélte ellenfelét, irány a szuperdöntő

A bárdudvarnoki Rocky szintén komolyan vette a felkészülést: edzései kőkemények voltak, és formája önmagáért beszél. Ikonikussá vált karja – amelynek saját Instagram-oldala is van – most sem hazudtolta meg a hírnevét: erőteljes ütéseivel ismét bizonyította, hogy méltó a szuperdöntőre.

Az első menet lendületesen indult, mindketten aktívan támadtak és technikás megoldásokkal próbálkoztak. A második menetben Matyi fokozta a tempót, míg ellenfele fokozatosan kezdett elfáradni. A folytatásban Lotfi Begire számolni kellett, BSW Matyi végül három csapottal zárta a mérkőzést, és így technikai KO-val jutott a szuperdöntőbe.

Nem kímélték egymást az ellenfelek, de Matyi három csapottja eldöntötte a meccset Forrás: Blikk

Izgatottan várhatjuk a november 2-án, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban megrendezett döntőt, ahol Matyi ismét ringbe lép. Bódi Bence lesz az ellenfele a férfi középsúlyban – egy rendkívül erős fizikumú, kemény versenyző, így fel kell kötnie a gatyáját, mert ezúttal minden eddiginél komolyabb kihívás vár rá.