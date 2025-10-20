október 20., hétfő

A bárdudvarnoki Rocky Balboa esélyt sem adott Lotfi Beginek a Sztárbox ringjében

Az október 19-ei adásban a férfi középsúlyú elődöntőn Lotfi Begi és a BSW Matyi mérkőzött meg egymással. A meccs előtt a somogyi BSW Matyi elejtett néhány sejtelmes megjegyzést, ami arra utalt, hogy nincs teljesen felhőtlen viszony köztük. Bár a részleteket egyikük sem fejtette ki, ez elég volt ahhoz, hogy mindenki egy feszült, izgalmas összecsapásra számítson.

Lotfi Begi az elmúlt hónapok kemény felkészülésének köszönhetően közel 25 kilót fogyott, és látványosan átalakult. A rendszeres, intenzív edzések nemcsak a fizikumán, hanem a teljesítményén is meglátszottak, ám ez nem volt elég: BSW Matyi is nagyon jó formában várta az összecsapást.

BSW Matyi nem kímélte ellenfelét, irány a szuperdöntő

A bárdudvarnoki Rocky szintén komolyan vette a felkészülést: edzései kőkemények voltak, és formája önmagáért beszél. Ikonikussá vált karja – amelynek saját Instagram-oldala is van – most sem hazudtolta meg a hírnevét: erőteljes ütéseivel ismét bizonyította, hogy méltó a szuperdöntőre.

Az első menet lendületesen indult, mindketten aktívan támadtak és technikás megoldásokkal próbálkoztak. A második menetben Matyi fokozta a tempót, míg ellenfele fokozatosan kezdett elfáradni. A folytatásban Lotfi Begire számolni kellett, BSW Matyi végül három csapottal zárta a mérkőzést, és így technikai KO-val jutott a szuperdöntőbe. 

Izgatottan várhatjuk a november 2-án, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban megrendezett döntőt, ahol Matyi ismét ringbe lép. Bódi Bence lesz az ellenfele a férfi középsúlyban – egy rendkívül erős fizikumú, kemény versenyző, így fel kell kötnie a gatyáját, mert ezúttal minden eddiginél komolyabb kihívás vár rá.

 

