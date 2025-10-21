október 21., kedd

Gang a vendéglőben: leleplező fotó került elő BSW Matyiról

Úgy tűnik, BSW Matyi is tud időt szakítani az edzések és fellépések mellett egy kis kikapcsolódásra: a múlt héten Gabennel és baráti társaságával a Kapoly melletti Puli Kisvendéglőben járt.

Lugosi Laura
A látogatásról a vendéglátóhely közösségi média oldalán számoltak be, ahol egy fotót is mellékeltek „Puli GANG” felirattal. A helyiek örömmel fogadták a népszerű zenészeket és társaságukat, akik láthatóan jó hangulatban töltötték az időt a népszerű vidéki vendéglőben.

Ahogy a hétfői cikkünkben megírtuk, a bárdudvarnoki BSW Matyi a Sztárbox férfi középsúlyú elődöntőjében lépett ringbe Lotfi Begi ellen, és technikai KO-val győzte le őt. Ezzel bejutott a szuperdöntőbe, ahol Bódi Bencével küzd meg a győztesnek járó bajnoki címért november 2-án, a Riz Levente Sportközpontban.

 

