Ismerős arc tűnt fel a vásári forgatagban

Címkék#kézműves#Csuja Imre#piac

Hatalmas volt a tömeg a hétvégén Szántódpusztán. Még Csuja Imre is feltűnt az árusok standjai között, akit egy szelfire is el tudtak csípni a rajongók.

Koszorus Rita
A hétvégén ismét megtelt élettel a szántódpusztai majorság, ahol a termelői piac a megszokott hangulatban, sok látogatóval és ínycsiklandó kínálattal zajlott. A vásár egyik különleges pillanata volt, amikor a közönség felfedezte a tömegben Csuja Imre, a Jászai Mari-díjas színművészt.

csuja imre szántódpusztán
Csuja Imre szinte hazajár Szántódpusztára. 

A népszerű színész barátságosan üdvözölte az árusokat, érdeklődve nézett körül a kézműves portékák között, és több standnál is megállt beszélgetni a termelőkkel. A látogatók meglepetten, de örömmel fogadták, hogy egy országosan ismert művész is kíváncsi volt a somogyi piacra és a helyi ízekre. Mosolyogva pózolt a szelfiken és sztorizgatott kulisszatitkokat is az érdeklődő rajongóknak.

– Nagy öröm volt számunkra, hogy Csuja Imre is ellátogatott hozzánk. Jó érzés látni, hogy a piac híre messzire eljut, és egyre többen kíváncsiak arra, milyen hangulatot, milyen kínálatot találhatnak itt. A mi célunk mindig is az volt, hogy a helyi termelők és a vásárlók közvetlenül találkozhassanak egymással, mondta Kresz Tamás, a Szántódpusztai Majorság létesítményvezetője.

Nagy az igény a minőségi helyi termékre. 

A szántódpusztai termelői piac mára nemcsak bevásárlóhely, hanem igazi közösségi esemény lett: családok, helyiek és turisták egyaránt szívesen látogatják. A standoknál a környékbeli gazdák friss zöldségeket, gyümölcsöket, házi készítésű sajtokat, mézeket és kézműves termékeket kínálnak. A nívója a káptalantóti piacét veri, hiszen minőségi termékeket kínálnak a termelők, akikhez még lehet csatlakozni, tette hozzá Kresz Tamás. 

Az elmúlt hétvégén 2500 látogató fordult meg Szántódpusztán, ahol 12 kiállítás, rengeteg állat és fantasztikus környezet gondoskodik róla, hogy a turisták élményekkel térjenek haza. – A paraszti életben is minden évszak fontos volt és nekünk is fontos hogy a puszta egész éves arcát meg tudjuk mutatni. A piac folyamatos, egész éves és mindig fejlődik: hétről-hétre, jegyezte meg Kresz Tamás. 

 

