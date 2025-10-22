Szuloki puli csahol már Demjén Rózsi birtokán

Amint azt rajongói jól tudják, idén nyáron súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc, a Kossuth-díjas zenészt meg is kellett műteni felsőcombtörése miatt. Még a szerencsétlen esés előtt kereste fel Knoll József homokszentgyörgyi telepét, hogy magyar parlagi szamarakat vásároljon tőle. Miután sikeresen átesett a műtéten és a rehabilitáción is a legendás rockzenész újra jelentkezett a Knoll családnál. S végül nem csak csacsikkal, de egy szuloki pulival is gazdagodott családi gazdasága.

Demjén Ferenc az új jövevénnyel, a szuloki pulival, Acúval. Fotó: Minca Kennel

–Kórházból való hazaérkezése után nem sokkal hívott minket, hogy most már szíves fogadná a csacsikat: Jánosmajori Jancsit és Jánosmajori Brunot, mesélte dr. Knoll Susanne, aki a szuloki Minca Kennel tulajdonosa és tenyésztője. Úgy gondoltuk, hogy a csacsik mellé egy gyönyörű kisfiú pulti is választunk a Demjén családnak. Ez egybecsengett azzal, hogy puli tenyészetünkben nem csak a kutyák szépségére és egészségére koncentrálunk, de kiemelkedő fontosságú számunkra az is, hogy eredeti feladatkörüknek megfelelően, jó tanyasi kutyák legyenek, folytatta a tenyésztő.

Susanne és a kis kan puli. Fotó: Minca Kennel

Demjén Ferenc nagy állatbarát

Minca Acú, aki egy fiatal kan kutyus, két másik puli mellé került Demjén Ferenc dióspusztai birtokára. – A Demjén család ért a kutyákhoz és így most már a mi kis pulink is a „Demjén-pulicsalád” része lett. A jánosmajori csacsijaink pedig gyönyörű Nóniuszokkal tölthetik mindennapjaikat, mondta Susanne.

A jánosmajori csacsik is új otthont kaptak. Fotó: Minca Kennel

– Nagyon hálásak vagyunk, hogy édesapám Knoll József, mint az egyik legrégebbi és legnagyobb szamártenyésztő sokéves tenyésztői munkáját itthon is külföldön is megbecsülik, és fiatal állataink ilyen szép helyre kerülnek, osztotta meg gondolatait a szuloki Minca Kennel tulajdonosa.