Nagyot szólt a jubileumi év zárása

Az Intim Torna Illegál zenekar izgalmas év után bombakoncerttel zárta az évet a Barba Negra színpadán, ahol a rajongók fergeteges hangulatban ünnepelhettek. Az idei év során a zenekar több városban is fellépett, gyakorlatilag bejárták az országot, de a határokon túlra is eljutottak a somogyi kötődéssel is bíró rockerek.

Hatalmasat zúzott a fővárosban az Intim Torna Illegál

Fotó: Barba Negra

Somogytól kezdve a fővároson át egészen a nyugati vármegyékig, mindenhol sikerült magával ragadniuk a közönséget energiájukkal és jellegzetes hangzásukkal.

Az év során új dalokkal is jelentkeztek, amelyekben a megszokott rockos lendület mellett a személyes történetek és Dorogi Péter balatonszárszói gyökerei is megjelennek. Az Ez a hely a hazám című új dalhoz ráadásul Somogyban forgott a videoklip, Balatonőszödön.

Összefonódtak

Forrás: Barba Negra Fb

A zenekar idén nemcsak színpadon, hanem a közösségi térben is aktív volt, új videóklipjeik és online megjelenéseik révén folyamatos kapcsolatot tartottak a rajongókkal. Az évzáró koncerten mindez összegződött: a közönség végig tombolhatott a régi és új dalokra.

Akív volt az Intim Torna Illegál

– Összefonódtunk. Hálásak vagyunk nektek ezért az estéért. Kitettük a szívünket és ti is feldobtátok a tiéteket a színpadra. Óriási öröm volt nektek zenélni, tegyen erősebbé titeket ez a koncert, szárnyaljatok át a nagy hullámokon. Őszintén veletek! Találkozunk 2026-ban, írták közösségi oldalukon, amiből arra következtethetnek a rajongók, hogy Inti Torna koncertre legközelebb csak jövőre válthatnak jegyet.