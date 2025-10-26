október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ITI

2 órája

Nagyot szólt a jubileumi év zárása

Címkék#Intim Torna Illegál#lendület#zenekar

Hatalmasat szólt az év utolsó koncertje a fővárosban. Az Intim Torna Illegál mozgalmas évet tudhat maga mögött, amit bomba hangulattal köszöntek meg nekik a rajongók.

Koszorus Rita
Nagyot szólt a jubileumi év zárása

Forrás: Barba Negra official

Az Intim Torna Illegál zenekar izgalmas év után bombakoncerttel zárta az évet a Barba Negra színpadán, ahol a rajongók fergeteges hangulatban ünnepelhettek. Az idei év során a zenekar több városban is fellépett, gyakorlatilag bejárták az országot, de a határokon túlra is eljutottak a somogyi kötődéssel is bíró rockerek. 

balatonról indult az Intim Torna Illegál frontembere
Hatalmasat zúzott a  fővárosban az Intim Torna Illegál
Fotó: Barba Negra

Somogytól kezdve a fővároson át egészen a nyugati vármegyékig, mindenhol sikerült magával ragadniuk a közönséget energiájukkal és jellegzetes hangzásukkal.

Az év során új dalokkal is jelentkeztek, amelyekben a megszokott rockos lendület mellett a személyes történetek és Dorogi Péter balatonszárszói gyökerei is megjelennek. Az Ez a hely a hazám című új dalhoz ráadásul Somogyban forgott a videoklip, Balatonőszödön. 

Összefonódtak
 Forrás: Barba Negra Fb

A zenekar idén nemcsak színpadon, hanem a közösségi térben is aktív volt, új videóklipjeik és online megjelenéseik révén folyamatos kapcsolatot tartottak a rajongókkal. Az évzáró koncerten mindez összegződött: a közönség végig tombolhatott a régi és új dalokra.

Akív volt az Intim Torna Illegál

– Összefonódtunk. Hálásak vagyunk nektek ezért az estéért. Kitettük a szívünket és ti is feldobtátok a tiéteket a színpadra. Óriási öröm volt nektek zenélni, tegyen erősebbé titeket ez a koncert, szárnyaljatok át a nagy hullámokon. Őszintén veletek! Találkozunk 2026-ban, írták közösségi oldalukon, amiből arra következtethetnek a rajongók, hogy Inti Torna koncertre legközelebb csak jövőre válthatnak jegyet. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu