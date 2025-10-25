Nem állhatja a zacskós kenyeret Gyenesei Leila

Kenyérillat lengte be a stúdiót a minap, amikor Gyenesei Leila egy újabb forgatási napon kamera elé állt és meglepetést is kapott. A kaposvári születésű olimpikon és televíziós műsorvezető ezúttal nemcsak műsorvezetőként, hanem házi pékként is bizonyított, ugyanis kenyeret tesztelt a stúdióban.

A kenyérhez fűződő viszonyáról vallott Gyenesei Leila

Fotó: Lang Róbert

Legújabb Instagram-videójában ugyanis arról beszélt, milyen számára az igazán jó kenyér. Ehhez egy fél kilós, szeletelt kenyeret kapott tálcán, amiről el is mondta véleményét.

– Ettől silányabb kenyér nem is létezik, főleg az én kenyeremhez képest, nevetett a felvételen Gyenesei Leila. Mint elárulta, otthon a család már régóta nem vesz bolti kenyeret.

– Nálunk odáig fajult a dolog, hogy semmilyen másik kenyeret nem fogyaszt a család, csak az általam sütött kovászos kenyeret. Ha esik, ha fúj, sütnöm kell – írta a videóhoz fűzött bejegyzésében.

Gondos odafigyeléssel készül a házi kenyér

A műsorvezető azt is elmondta, mitől lesz tökéletes a saját kenyerének íze és állaga. – Biomalomból rendelem a lisztet, a só minőségére is figyelek, és a szűrt víz teszi teljessé az én kenyeremet, avatott be a recept titkaiba. A Galileo forgatásán most is kiderült, hogy Leila nem csak a stúdióban maximalista – a konyhában is mindent a legjobb tudása szerint csinál.

Bár sokak számára a kenyérsütés csupán hobbi, Gyenesei Leila szerint ez igazi elmélyülés.

– Mindig lehet tanulni valamit! A Galileo receptes, sütős-főzős riportjai a kedvenceim közé tartoznak”, árulta el, hozzátéve, hogy a tudományos ismeretterjesztésben és a hétköznapi praktikákban egyaránt hisz.

Az egykori öttusázó ma már nemcsak sportolóként, hanem médiaszemélyként is sokakat inspirál: műsorvezetőként nap mint nap bizonyítja, hogy a tudás és az élet szeretete kéz a kézben járhat. És ha kenyérről van szó, nála a minőség mindenek felett áll – még akkor is, ha ezért hajnalban kell kelni és dagasztani.