Teszt

1 órája

Nem állhatja a zacskós kenyeret Gyenesei Leila

Címkék#otthon#kenyér#Gyenesei Leila#pék

Gyenesei Leila, a kaposvári olimpikon és TV-s műsorvezető most a tv-stúdióban mutatta meg házi praktikáit. Kenyér került a kamera elé, és Leila nem rejtette véka alá véleményét a bolti termékről, miközben elmesélte, hogyan készíti otthon a tökéletes kovászos kenyeret családjának.

Koszorus Rita

Kenyérillat lengte be a stúdiót a minap, amikor Gyenesei Leila egy újabb forgatási napon kamera elé állt és meglepetést is kapott. A kaposvári születésű olimpikon és televíziós műsorvezető ezúttal nemcsak műsorvezetőként, hanem házi pékként is bizonyított, ugyanis kenyeret tesztelt a stúdióban. 

gyenesei leila kenyér
A kenyérhez fűződő viszonyáról vallott Gyenesei Leila
Fotó: Lang Róbert 

Legújabb Instagram-videójában ugyanis arról beszélt, milyen számára az igazán jó kenyér. Ehhez egy fél kilós, szeletelt kenyeret kapott tálcán, amiről el is mondta véleményét. 
– Ettől silányabb kenyér nem is létezik, főleg az én kenyeremhez képest, nevetett a felvételen Gyenesei Leila. Mint elárulta, otthon a család már régóta nem vesz bolti kenyeret.
– Nálunk odáig fajult a dolog, hogy semmilyen másik kenyeret nem fogyaszt a család, csak az általam sütött kovászos kenyeret. Ha esik, ha fúj, sütnöm kell – írta a videóhoz fűzött bejegyzésében. 

Gondos odafigyeléssel készül a házi kenyér

A műsorvezető azt is elmondta, mitől lesz tökéletes a saját kenyerének íze és állaga. – Biomalomból rendelem a lisztet, a só minőségére is figyelek, és a szűrt víz teszi teljessé az én kenyeremet, avatott be a recept titkaiba. A Galileo forgatásán most is kiderült, hogy Leila nem csak a stúdióban maximalista – a konyhában is mindent a legjobb tudása szerint csinál.
Bár sokak számára a kenyérsütés csupán hobbi, Gyenesei Leila szerint ez igazi elmélyülés.
– Mindig lehet tanulni valamit! A Galileo receptes, sütős-főzős riportjai a kedvenceim közé tartoznak”, árulta el, hozzátéve, hogy a tudományos ismeretterjesztésben és a hétköznapi praktikákban egyaránt hisz.
Az egykori öttusázó ma már nemcsak sportolóként, hanem médiaszemélyként is sokakat inspirál: műsorvezetőként nap mint nap bizonyítja, hogy a tudás és az élet szeretete kéz a kézben járhat. És ha kenyérről van szó, nála a minőség mindenek felett áll – még akkor is, ha ezért hajnalban kell kelni és dagasztani.

 

