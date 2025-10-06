október 6., hétfő

Eg korszak vége

1 órája

Most tényleg megszűnt a közkedvelt fonyódi zenekar - könnyek között búcsúztak

Címkék#Margaret Island#2025 Open Air#búcsúkoncert

Miután májusban bejelentették, hogy feloszlanak sokan a szívükhöz kaptak. De még a nyarat végigzenélte a Margaret Island. Lábas Viki zenekara múlt hétvégén egy nagyszabású búcsúkoncerttel azonban tényleg letette a közös lantot.

Koszorus Rita
Most tényleg megszűnt a közkedvelt fonyódi zenekar - könnyek között búcsúztak

A Margaret Island a 2010-es évek egyik legsikeresebb magyar zenekara volt, amely több mint tizenegy éven át formálta a hazai popzenei életet. A 2013-ban alakult formáció öt nagylemezt adott ki – köztük az Egyszer volt (2015), a Bakancslista (2016), az III (2018), a Hol marad az én történetem (2021) és a Minden levegővétellel újra megszületünk (2024) című albumokat –, amelyekkel nemcsak a slágerlistákat hódították meg, hanem több Fonogram- és Artisjus-díjat is elnyertek. A zenekar énekesnője Lábas Viki Fonyódról indult és többször vissza is tért ide a zenekar fennállása során. 

margaret island búcsúkoncert
Nagyszabású búcsúkoncerttel zárt le egy korszakot a Margaret Island. Forrás: Margaret Island Official

A zenekar egyedi hangzásvilága – amely az akusztikus popot, a folkos elemeket és a lírai dalszövegeket ötvözte – hamar a közönség kedvencévé tette őket. Olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint az Eső, a Hóvirág, a Veled minden, a Valahol vagy a Ha elvesznél, amelyek mind a Margaret Islandre jellemző érzelmes, mégis könnyed hangulatot közvetítik.

2025-ben azonban bejelentették, hogy feloszlanak, és lezárják közös zenei útjukat. A búcsú híre sok rajongót meglepett, hiszen a Margaret Island az elmúlt évtizedben nemcsak a rádiókban, hanem a magyar könnyűzenei kultúrában is maradandót alkotott. 

Búcsúzott a Margaret Island

A 2025 Open Air turné utolsó állomása, azaz a Margaret Island utolsó kecskeméti koncertje is természetesen hatalmas sikert aratott. A kezdetekre sokan emlékeznek, és a végre is sokan fognak. A telt házas Budapest Park ugyanis több mint két órán keresztül tombolt. Érthetően talán minden eddiginél hosszabb koncertet adott a Margaret Island. Az utolsó dal a Megőriz majd című sláger volt. Utolsó turnéjuk méltó lezárása volt egy korszaknak, amelyben a zenekar egy generáció szívébe égett.

 

 

