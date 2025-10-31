1 órája
Egy éjszakás kalandra érkezett Siófokra Sebestyén Balázs
Figyelem! Celebek bújkálnak a Dunántúlon, érdemes nyitott szemmel járni, ugyanis Siófokon és Merenyén is lencsevégre kapták már őket.
Igazi televíziós hangulat költözött a siófoki CE Plaza Hotel falai közé: egy nagy kereskedelmi tévécsatorna vadonatúj műsorának, a Most Wantednek az üldözőcsapata – Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó valamint a teljes stáb náluk töltötte az éjszakát.
A Most Wanted celebjei lencsevégre kaphatók a környékünkön is
A szálloda azt írta közösségi média bejegyzésében, nagy öröm volt vendégül látni őket, és az is, hogy egy kicsit részesei lehettek a kulisszák mögötti pillanatoknak. Izgatottan várják, hogy a képernyőn is viszontláthassák a Most Wanted csapatát – akár egy ismerős háttérrel.
Megkerestük a CE Plaza Hotel szállodaigazgatóját, Tóth Gergelyt, aki megerősítette, hogy a három műsorvezető és a stáb valóban megszállt náluk, ám ennél több információval nem tudtak szolgálni. Ahogy az a hotel közösségi oldalán is látható volt, a műsorvezetők távozásának pillanatát is megörökítették, amelyet a szálloda egy bejegyzésben osztott meg követőivel.
Nemcsak Siófokon bukkantak fel tévés szereplők; a minap számoltunk be arról, hogy a Baranya vármegyei Merenyén is feltűntek. A helyszínen készült felvételeken Dobos Evelin és Rácz Jenő, a műsor két szereplője látható.
A Most Wanted – A hajsza egy új, izgalmas menekülős reality-műsor, amelyben 24 ismert magyar híresség próbál elrejtőzni Sebestyén Balázs és csapata elől. A produkció az egyik kereskedelmi csatorna legújabb nagyszabású show-ja, amelyben a nézők is aktívan részt vehetnek: eldönthetik, hogy segítik vagy éppen feljelentik a szökevényeket. A műsor lényege, hogy a sztárok különböző helyszíneken bujkálnak, miközben a „vadászok” – Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó – mindent megtesznek, hogy elkapják őket. A verseny időre megy, és csak az menekülhet meg, aki a végéig el tud rejtőzni az üldözők elől. A nézők telefonon is bekapcsolódhatnak a játékba, és információt adhatnak a szökevényekről.