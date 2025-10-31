október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

1 órája

Egy éjszakás kalandra érkezett Siófokra Sebestyén Balázs

Címkék#Siófok#Sebestyén Balázs#CE Plaza Hotel#celebszökevény#Frohner Fecó#Most Wantednek#Pápai Joci

Figyelem! Celebek bújkálnak a Dunántúlon, érdemes nyitott szemmel járni, ugyanis Siófokon és Merenyén is lencsevégre kapták már őket.

Lugosi Laura
Egy éjszakás kalandra érkezett Siófokra Sebestyén Balázs

Igazi televíziós hangulat költözött a siófoki CE Plaza Hotel falai közé: egy nagy kereskedelmi tévécsatorna vadonatúj műsorának, a Most Wantednek az üldözőcsapata – Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó valamint a teljes stáb náluk töltötte az éjszakát. 

Sebestyén Balázs és Most Wanted stábja távozik a szállásról
Sebestyén Balázs és Most Wanted stábja távozik a szállásról Forrás: Facebook

A Most Wanted celebjei lencsevégre kaphatók a környékünkön is

A szálloda azt írta közösségi média bejegyzésében, nagy öröm volt vendégül látni őket, és az is, hogy egy kicsit részesei lehettek a kulisszák mögötti pillanatoknak. Izgatottan várják, hogy a képernyőn is viszontláthassák a Most Wanted csapatát – akár egy ismerős háttérrel.

Megkerestük a CE Plaza Hotel szállodaigazgatóját, Tóth Gergelyt, aki megerősítette, hogy a három műsorvezető és a stáb valóban megszállt náluk, ám ennél több információval nem tudtak szolgálni. Ahogy az a hotel közösségi oldalán is látható volt, a műsorvezetők távozásának pillanatát is megörökítették, amelyet a szálloda egy bejegyzésben osztott meg követőivel.

Nemcsak Siófokon bukkantak fel tévés szereplők; a minap számoltunk be arról, hogy a Baranya vármegyei Merenyén is feltűntek. A helyszínen készült felvételeken Dobos Evelin és Rácz Jenő, a műsor két szereplője látható.

A Most Wanted – A hajsza egy új, izgalmas menekülős reality-műsor, amelyben 24 ismert magyar híresség próbál elrejtőzni Sebestyén Balázs és csapata elől. A produkció az egyik kereskedelmi csatorna legújabb nagyszabású show-ja, amelyben a nézők is aktívan részt vehetnek: eldönthetik, hogy segítik vagy éppen feljelentik a szökevényeket. A műsor lényege, hogy a sztárok különböző helyszíneken bujkálnak, miközben a „vadászok” – Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó – mindent megtesznek, hogy elkapják őket. A verseny időre megy, és csak az menekülhet meg, aki a végéig el tud rejtőzni az üldözők elől. A nézők telefonon is bekapcsolódhatnak a játékba, és információt adhatnak a szökevényekről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu