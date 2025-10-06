Hazajött Nagybajomba ünnepelni a Szomszédok egykori sztárja

október 6., hétfő

A hétvégén ünnepelte 65-ik születésnapját Ivancsics Ilona. A somogyi származású színművésznő hazatért Nagybajomba, hogy családjával és barátaival ünnepelje meg a nagy napot.

– Örülök, hogy megélhettem az öregségi nyugdíj korhatárt. Már csak azért is, mert mostantól ingyen utazhatok a tömegközlekedésen, mondta nevetve a nagybajomi Ivancsics Ilona, aki pozitív energiákkal és jó kedvvel mesélt terveiről és mindennapjairól a Ridikülnek. 

A nagybajomi színésznő balanszban van most.
Fotó: Hurta Hajnalka Anna 

Nagybajomban ünnepelte születésnapját Ivancsics Ilona

Egy ország zárta szívébe a hétvégén 65-ik születésnapját ünneplő Ivancsics Ilonát Vágási Jutkaként. Bár pályáját több mint négy évtizede a színház és a közönség iránti hűséges elköteleződés jellemzi, sokan leginkább a Szomszédokból emlékeznek rá. Az elmúlt években számos nehézséggel és krízissel kellett szembenéznie mind a magánéletben, mind szakmai pályafutása során, de már újra optimistán tekint a jövőbe. – Hál’ Istennek azt mondhatom, hogy az életem rendben van. Valóban nehéz időszakot éltem meg, de most nagyon jól érzem magam, jól vagyok minden szempontból: a helyére kerültek a dolgok az életemben és a karrieremben is. A fiam is itthon van most, úgyhogy minden egy kerek egész, mondta a színésznő, aki az elmúlt évek nehézségei – párkapcsolatának felbomlása, valamint ezzel egy időben magánszínházának megszűnése – után úgy érzi, igazán a helyén érzi magát. Pozitív, életigenlő személyiségének köszönheti, hogy rendbe jött és a helyére került minden: egy pillanatig sem adta fel a remény. 

Új lehetőségek is sorra megtalálták Ivancsics Ilonát: jelenleg két színházban játszik: a Turay Ida Színházban nemrég egy ősbemutató főszereplőjeként lépett színpadra, ahol nyugdíjas primadonnát alakított és közben az Új Színházban is bemutatóra készül. 

Ezen a hétvégén azonban az ünneplésé volt a főszerep, Nagybajomban töltötte ezeket a napokat. Közösségi oldalának bejegyzései alapján felhőtlen volt a hangulat a baráti és családi körben tartott születésnapi bulin. 

 

