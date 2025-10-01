Most Tiv Tivy törte össze magát rollerrel - bekötött fejjel tett közzé bejegyzést a balesete után

A közösségi oldalán maga számolt be arról, hogy a bukósisak hiánya egy rollerbaleset után percekre elveszítette az eszméletét, a földön fekve remegett, majd szerencsésen magához tért. A sztár a történteket tanulságos figyelmeztetésként osztotta meg követőivel.

Tiv Tivy szeptember 28-án még viccesen pózolt a rollerje mellett Forrás: Tivadar Deak Facebook

A biztonság mindennél fontosabb rollerrel is

A roller egy nagyon veszélyes dolog. Kevés az, hogy érzed a gépet – be kell tartanod minden szabályt, hogy biztonságban legyél. Sajnos én nem viseltem bukósisakot, és pár percre elvesztettem az eszméletem, a földön remegtem.

Deák Tivadar hozzátette, hogy a rollerezés nem játék, és mindenkit arra intett, csak körültekintően és teljes védőfelszereléssel használja a járművet.

– Nekem most szerencsém volt, de legközelebb lehet, hogy nem lesz – fogalmazott.

A Való Világ egykori játékosa hangsúlyozta: nem maga a roller a veszélyes, hanem az, ha a közlekedők nem tartják be a szabályokat.

A posztjában így fogalmazott: Nem azzal van a baj, ha felállsz egy ilyen gépre, hanem azzal, ha nem vagy óvatos, és nem tartod be az előírt szabályokat. Emberek! Az életetek és a saját épségetek kerülhet veszélybe! Használjatok védőruházatot, mert ez nem játék! Életedből csak egy van.

A balesetről készült poszt alatt Tivadar egy sérült tenyeréről készült képet is közzétett.

Hiába a rémhírek, a rendőrségi figyelmeztetések, még mindig egyre több a baleset

A volt valóságshow-szereplő a rosszindulatú hozzászólásokra is reagált. Elmondása szerint senki nem bántotta, csupán saját hibájából szenvedett balesetet.

— Nem, nem vert meg senki — csak az élet. És higgyétek el, az élet tudja adni a legkeményebb pofonokat. Most én is megkaptam az enyémet. Nem viseltem semmilyen védőfelszerelést, és ráadásul üzenetet írtam vezetés közben. Négy métert repültem, arccal a betonra estem, a kezem is súlyosan megsérült. Nem bizonyítani akarok, hanem példát mutatni — főleg a fiataloknak — írta újabb bejegyzésében.

A sztár posztjában arra is figyelmeztetett, hogy naponta több rollerbaleset történik, és sajnos nem mindenki ússza meg könnyű sérülésekkel. Példaként hozott fel egy 17 éves fiatalt, aki nemrég egy falnak rohant rollerrel, és életét vesztette.