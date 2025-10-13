A görög tengernél szexizik az egykori tündérszép

Úgy fest a kavicsos tegnerparton a pink bikinijében, mintha egy fitneszfotózásról lépett volna ki. Balassa Andrea szemmel láthatóan nem veszi félvállról az edzést és büszke verejtékkel kidolgozott idomaira, amelyeket szexi képein meg is mutatott.

Forr a tenger, annyira dögösen feszít a szexi tündér. Fotó: IG

Szexi görög istennő

A mernyei szépséget már ismerhetik a Sonline olvasói, hiszen a 2024-es Tündérszépek versenyünkön is megmutatta bájait. Azóta pedig arról is beszámoltunk, hogy nem kis munkával testépítővé gyúrta magát. Versenyeken is szépen szerepelt, hiszen több aranyérmet is elhódított már kidolgozott izmaival. A szépséges modell nem régiben ünnepelte születésnapját és, amint azt egy korábbi bejegyzésében is írta, a szerelem is rátalált. A kiegyensúlyozottság pedig szinte tapintható a fotókon, le sem tagadhatná Andi, hogy boldog.