1 órája
A görög tengernél szexizik az egykori tündérszép
Balassa Anditól már megszokhatták követői, hogy szuperdögös képekkel kényezteti őket. A Tündérszépek egykori versenyzője kihasználta a nyarat és nagyon sok szexi fotót készített, amiket szerencsére meg is osztott Instagramján.
Úgy fest a kavicsos tegnerparton a pink bikinijében, mintha egy fitneszfotózásról lépett volna ki. Balassa Andrea szemmel láthatóan nem veszi félvállról az edzést és büszke verejtékkel kidolgozott idomaira, amelyeket szexi képein meg is mutatott.
Szexi görög istennő
A mernyei szépséget már ismerhetik a Sonline olvasói, hiszen a 2024-es Tündérszépek versenyünkön is megmutatta bájait. Azóta pedig arról is beszámoltunk, hogy nem kis munkával testépítővé gyúrta magát. Versenyeken is szépen szerepelt, hiszen több aranyérmet is elhódított már kidolgozott izmaival. A szépséges modell nem régiben ünnepelte születésnapját és, amint azt egy korábbi bejegyzésében is írta, a szerelem is rátalált. A kiegyensúlyozottság pedig szinte tapintható a fotókon, le sem tagadhatná Andi, hogy boldog.