Hajsza

1 órája

A celebszökevények már a szomszédban vannak, Somogyban is felbukkanhatnak!

Felbolydult az élet a somogyiak kedvenc horgászparadicsomában Baranyában. Merenyén láttak felbukkanni szökevényeket, az egyik kereskedelmi csatorna új műsora kapcsán itt forgatott Rácz Jenő és Dobos Evelin.

Koszorus Rita
A celebszökevények már a szomszédban vannak, Somogyban is felbukkanhatnak!

Merenyén fotóztak celebszökevényeket a minap, akik az egyik kereskedelmi csatorna új műsorához forgattak. A Most Wanted-A hajsza című műsorhoz pecásokkal is forgatott Dobos Evelin és Rácz Jenő, a műsor két szereplője. 

celebszökevények
Celebszökevéyek a szomszédban. Fotó: Merenye horgásztó FB

Hemzsegnek a celebszökevények

Az országot lázban tartó celebszökevények és üldözőik hajszája november 10-től, minden hétköznap, a Fókusz után lesz látható főműsoridőben. A menekülős reality felvételei vasárnap óta tartanak, ahol Sebestyén Balázs és két segítője arra vállalkozik, hogy elkapjon és letartóztasson a 24 főről mostanra mindössze 14 főre csökkent, párban menekülő hazai celebszökevényt, miközben az ország lakossága – egyedülálló módon – még mindig alakíthatja a hajsza menetét. 

Sebestyén Balázsék az országon át üldözik a celebeket. Fotó: Sajtóklub

Péntekig érdemes résen lenni az utcákon, sikátorokban, vonaton, mert bármikor felbukkanhat a versenyben lévő 7 menekülő páros, akik mindenáron meg akarnak szökni üldözőik, Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci elől.  

Bekasztniznák a szökevényeket. Fotó: Sajtóklub

Akár Somogyban is feltűnhet egy-egy elszabadult celeb, erre is vannak tippjeink, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben. 

- Hívd a forródrótot: 06 70-646-66-40 Ha narancssárga ruhás celebet látsz, azonnal hívd ezt a számot! Balázsék várják a friss információkat. 
- Üzenj Viberen ugyanitt! Nem tudsz hívni? Küldj üzenetet, fotót vagy videót Viberen a 06 70-646-66-40-es számra. 
- Jelentsd fel őket online itt: a műsor hivatalos oldalán tegyél online bejelentést (www.rtl.hu/mostwanted)  Töltsd ki a hivatalos űrlapot, és oszd meg, hol és mikor láttad a menekülő celebeket. 
- Fotózd le, videózd le, és oszd meg Instagramon vagy Tikotokon! Taggeld az RTL oldalát, és használd az #rtlmostwanted hashtaget – így a te bejelentésed is képernyőre kerülhet. 

 

