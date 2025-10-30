A celebszökevények már a szomszédban vannak, Somogyban is felbukkanhatnak!

Merenyén fotóztak celebszökevényeket a minap, akik az egyik kereskedelmi csatorna új műsorához forgattak. A Most Wanted-A hajsza című műsorhoz pecásokkal is forgatott Dobos Evelin és Rácz Jenő, a műsor két szereplője.

Celebszökevéyek a szomszédban. Fotó: Merenye horgásztó FB

Hemzsegnek a celebszökevények

Az országot lázban tartó celebszökevények és üldözőik hajszája november 10-től, minden hétköznap, a Fókusz után lesz látható főműsoridőben. A menekülős reality felvételei vasárnap óta tartanak, ahol Sebestyén Balázs és két segítője arra vállalkozik, hogy elkapjon és letartóztasson a 24 főről mostanra mindössze 14 főre csökkent, párban menekülő hazai celebszökevényt, miközben az ország lakossága – egyedülálló módon – még mindig alakíthatja a hajsza menetét.

Sebestyén Balázsék az országon át üldözik a celebeket. Fotó: Sajtóklub

Péntekig érdemes résen lenni az utcákon, sikátorokban, vonaton, mert bármikor felbukkanhat a versenyben lévő 7 menekülő páros, akik mindenáron meg akarnak szökni üldözőik, Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci elől.

Bekasztniznák a szökevényeket. Fotó: Sajtóklub

Akár Somogyban is feltűnhet egy-egy elszabadult celeb, erre is vannak tippjeink, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben.

