Jogosan maradt alul a bárdudvarnoki Rocky a Szuperdöntőben?

Nem kímélték egymást a felek: mindketten tudatosan, elszántan és felkészülten érkeztek a ringbe, nem véletlen, hogy egészen a döntőig meneteltek. Fizikumuk és állóképességük már az első pillanattól jelezte, hogy látványos, kemény mérkőzésre számíthatunk – és ez be is igazolódott. A kereskedelmi csatorna a Szuperdöntő estéjének végére hagyta ezt az összecsapást, nem véletlenül: talán ez volt a leginkább várt meccs, különösen nekünk, somogyiaknak, hiszen a BSW Matyi igazi helyi hősnek számít. Sokan a ’90-es évek generációjából a BeerSeeWalk zenéjén nőttünk fel – együtt üvöltöttük a P***a, a Szerelmes vagy a Gerinctelen sorait. Azóta Matyi és Gaben formációja országos hírnévre tett szert, és BSW néven az egyik legnépszerűbb hazai zenei duóvá vált, amelyet a fiatalok ezrei követnek és szeretnek.

BSW Matyi kitartott a végéig Fotó: RTL

BSW Matyi a Sztárbox férfi középsúlyú bajnoki övét nem tudta végül megszerezni

Az első menet elején Bódi Bence és BSW Matyi felmérték egymás erejét, csak laza ütéseket váltottak. A második percben ezt BSW Matyi megelégelte és támadásba lendült és a védekezése is szinte tökéletesnek volt mondható, eközben Bódi Bence ütései nem találtak célba. A második menetben azonban Bódi Bence is belendült és nekiesett Matyinak, aki szinte mosollyal tűrte az erős ütéseket. Talán az első két menetet a zenész dominálta, ám Bencének is volt sok pontos találata. A harmadik menetben BSW Matyi még mindig hatalmas lendülettel támadott, de már vérzett az orra, ekkor Bódi Bence már pontosabban támadott, míg a zenész kitartott, de komoly találata már nem volt. Negyedik menet: Távolról pontosabb volt Bódi Bence, Matyinak muszáj volt közelebb kerülnie ellenfeléhez. Ez a menet egyértelműen Bódié volt, és fontos menet lett a győzelem szempontjából.

A Sztárbox férfi középsúlyú bajnoki övét végül megosztott pontozással Bódi Bence szerezte meg.

Matyi és Gaben sem hagyta szó nélkül a vereséget

BSW Matyi Instagram oldalán osztotta meg a következő sorokat a meccs után:

[...] Nagyon élveztem a bunyót, meccs közben azt is éreztem, hogy kb az történik, amit akarok, így a helyszínen meglepett a pontozás. Visszanézve szorosabb volt, mint ahogy belül megéltem, az utolsó menetet is meg kellett volna húznom. Gratulálok az ellenfelemnek és csapatának, köszönöm a jó meccset, nagyon jól éreztem magam a ringben. Kokó elismerő szavai a kommentár közben azért elég menően hangzanak. Szürreális! Talán lehetne vitatkozni az eredménnyel, de nem befolyásol semmit és nem is múlik rajta semmi. Ne háborogjon senki, nagyon jól felkészült az ellenfél (és olyan erős volt, mint egy ló) - bennem semmi hiányérzet nincs. [...]