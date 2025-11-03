november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halloween

3 órája

Nem találod ki, minek öltözött Gyenesei Leila és kislánya

Címkék#Wednesday#jelmez#Gyenesei Leila#Mimi

A leghátborzongatóbb család tagjainak öltözött anya és lánya. Gyenesei Leila és kislánya, Mimi halloween kedvéért bújt jelmezbe és nem hiszed el, hogy minek öltöztek!

Koszorus Rita
Nem találod ki, minek öltözött Gyenesei Leila és kislánya

Forrás: Origo/Instagram

Nagy sikerrel fut az egyik streaming szolgáltatónál a Wednesday című sorozat Jenna Ortega és Catherine Zeta-Jones főszereplésével. Az ő bőrükbe bújt halloween kedvéért Gyenesei Leila és kislánya, Mimi. 

gyenesei leila halloween jelmezben
Gyenesei Leila, mint Mortitia Adams. Fotó: Instagram 

Gyenesei Leila kislányánál nincs cukibb Wednesday

A jelmezek annyira jól sikerültek, hogy volt, aki azt írta a kommenteknél, hogy kétszer is megnézte az Instagramra feltöltött videót, hogy megbizonyosodjon: tényleg Mimi és Leila van a képeken. A kaposvári származású olimpikon és tv-s személyiség egy fekete hosszú ruhában, hozzáillő cipővel és nyaklánccal pózolt. A rá jellemző szőke fürtjeit pedig vörös-fekete parókára cserélte és az összhatást tovább emelte a tűzpiros rúzs, amit a sminkjéhez használt.

Mimi is egy fekete ruhát viselt, éppen olyat, amilyet Wednesday is a sorozatban és kapott egy fekete parókát, amelyet két copfba fonva viselt. - Nagyon menők vagytok, írta egy másik hozzászóló.

Feke Pál és Gyenesei Leila kislánya Mimi már iskolás, augusztusban ünnepelte 8-ik születésnapját.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu