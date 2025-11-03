Nem találod ki, minek öltözött Gyenesei Leila és kislánya

Nagy sikerrel fut az egyik streaming szolgáltatónál a Wednesday című sorozat Jenna Ortega és Catherine Zeta-Jones főszereplésével. Az ő bőrükbe bújt halloween kedvéért Gyenesei Leila és kislánya, Mimi.

Gyenesei Leila, mint Mortitia Adams. Fotó: Instagram

Gyenesei Leila kislányánál nincs cukibb Wednesday

A jelmezek annyira jól sikerültek, hogy volt, aki azt írta a kommenteknél, hogy kétszer is megnézte az Instagramra feltöltött videót, hogy megbizonyosodjon: tényleg Mimi és Leila van a képeken. A kaposvári származású olimpikon és tv-s személyiség egy fekete hosszú ruhában, hozzáillő cipővel és nyaklánccal pózolt. A rá jellemző szőke fürtjeit pedig vörös-fekete parókára cserélte és az összhatást tovább emelte a tűzpiros rúzs, amit a sminkjéhez használt.

Mimi is egy fekete ruhát viselt, éppen olyat, amilyet Wednesday is a sorozatban és kapott egy fekete parókát, amelyet két copfba fonva viselt. - Nagyon menők vagytok, írta egy másik hozzászóló.

Feke Pál és Gyenesei Leila kislánya Mimi már iskolás, augusztusban ünnepelte 8-ik születésnapját.