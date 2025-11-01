november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

3 órája

Wellness Buli Dáridó: Lagzi Lajcsi varázsolt telt házat ebben a fürdőben - videó

Címkék#Lagzi Lajcsi#wellness buli#zene hangulat

A napokban először rendeztek Wellness Buli Dáridót az igali gyógyfürdőben. Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi lépett fel, és egy felejthetetlen estét varázsolt a közönségnek. Teltház, vidám hangulat és mulatós dallamok jellemezték az eseményt, amely rögtön belopta magát a vendégek szívébe.

Bodor Nikolett
Wellness Buli Dáridó: Lagzi Lajcsi varázsolt telt házat ebben a fürdőben - videó

Október utolsó péntekén az ismert fürdő medencéinek partján zene és nevetés töltötte be a teret. A Wellness Buli Dáridó első alkalommal került megrendezésre az Igali Gyógyfördőben, és rögtön nagy sikert aratott: a jegyek pillanatok alatt elfogytak, a hangulat pedig minden várakozást felülmúlt. A résztvevők élvezték a wellness élményt, miközben Lagzi Lajcsi ikonikus slágerei, köztük a „Hosszú fekete haj” hangzottak fel, és a közönség nem győzött tapsolni, táncolni.  

Lagzi Lajcsi: élő zene és jó hangulat
Lagzi Lajcsi: élő zene és jó hangulat

 

Lagzi Lajcsi felejthetetlen bulit csapott

A közönség soraiban minden korosztály képviseltette magát: fiatalok, családok és idősebbek egyaránt élvezték az élő zene és a vidám hangulat keverékét. Nemcsak előadóművészként, hanem műsorvezetőként is ismert a „Péntek esti dáridó” és a „Szuperbuli” televíziós műsorok révén, így a bulin a humor és a zene kéz a kézben járt. 

  • Galambos Lajos zenei tanulmányait az általános zeneiskolában, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, végül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta, ahol trombitaművészi és zenetanári diplomát szerzett. Karrierjét utcazenéléssel és lakodalmi zenével kezdte, majd országos hírnévre tett szert mulatós és „lagzi” stílusú előadásaival.

Az első igali Wellness Buli Dáridó tehát nemcsak a résztvevőknek jelentett felejthetetlen élményt, hanem egyértelműen bizonyította, hogy az élő zene, a jó hangulat és a közösségi élmény kombinációja mindig működik.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu