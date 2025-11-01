Wellness Buli Dáridó: Lagzi Lajcsi varázsolt telt házat ebben a fürdőben - videó

Október utolsó péntekén az ismert fürdő medencéinek partján zene és nevetés töltötte be a teret. A Wellness Buli Dáridó első alkalommal került megrendezésre az Igali Gyógyfördőben, és rögtön nagy sikert aratott: a jegyek pillanatok alatt elfogytak, a hangulat pedig minden várakozást felülmúlt. A résztvevők élvezték a wellness élményt, miközben Lagzi Lajcsi ikonikus slágerei, köztük a „Hosszú fekete haj” hangzottak fel, és a közönség nem győzött tapsolni, táncolni.

Lagzi Lajcsi: élő zene és jó hangulat

Lagzi Lajcsi felejthetetlen bulit csapott

A közönség soraiban minden korosztály képviseltette magát: fiatalok, családok és idősebbek egyaránt élvezték az élő zene és a vidám hangulat keverékét. Nemcsak előadóművészként, hanem műsorvezetőként is ismert a „Péntek esti dáridó” és a „Szuperbuli” televíziós műsorok révén, így a bulin a humor és a zene kéz a kézben járt.

Galambos Lajos zenei tanulmányait az általános zeneiskolában, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, végül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta, ahol trombitaművészi és zenetanári diplomát szerzett. Karrierjét utcazenéléssel és lakodalmi zenével kezdte, majd országos hírnévre tett szert mulatós és „lagzi” stílusú előadásaival.

Az első igali Wellness Buli Dáridó tehát nemcsak a résztvevőknek jelentett felejthetetlen élményt, hanem egyértelműen bizonyította, hogy az élő zene, a jó hangulat és a közösségi élmény kombinációja mindig működik.