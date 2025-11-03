november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

1 órája

Puskás Peti és Ember Márk hajón menekült, Balázs tehetetlen volt

Címkék#Siófok#Ember Márk#Sebestyén Balázs#Frohner Fecó#Puskás Petié#bújkálhat

A minap lettünk figyelmesek egy Redditen megosztott videóra, amelyen Puskás Peti és Ember Márk épp hogy meg tudott lógni Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci elől.

A felvételen jól látszik, ahogy a két médiaszemélyiség vidáman integet a hajóról, miközben a többiek tétlenkedve figyelik a partról, ahogy a hajó kimanőverezik a balatoni kikötőből.

Kommentelők szerint a kikötő a következő helyszín lehet: „Yacht Club hotel kerti része van itt balra kicsit feljebb. A CE Plaza Hotelben aludtak egy éjszakát Balázsék, Puskás Petiék pedig az Azúrban” - írták a kommentszekcióban. Ebből következtetve a kihajózásos menekülés egy siófoki kikötőből történt. 

Előzőleg megírtuk, hogy celebek bújkálhatnak a Dunántúlon; Siófokon és Merenyén is lencsevégre kapták őket. A hajsza egy új, izgalmas menekülős tv-s reality része, amelyben 24 ismert híresség próbál elrejtőzni Sebestyén Balázs és csapata elől. Érdemes nyitott szemmel járni!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu