Puskás Peti és Ember Márk hajón menekült, Balázs tehetetlen volt

A felvételen jól látszik, ahogy a két médiaszemélyiség vidáman integet a hajóról, miközben a többiek tétlenkedve figyelik a partról, ahogy a hajó kimanőverezik a balatoni kikötőből.

Kommentelők szerint a kikötő a következő helyszín lehet: „Yacht Club hotel kerti része van itt balra kicsit feljebb. A CE Plaza Hotelben aludtak egy éjszakát Balázsék, Puskás Petiék pedig az Azúrban” - írták a kommentszekcióban. Ebből következtetve a kihajózásos menekülés egy siófoki kikötőből történt.

Előzőleg megírtuk, hogy celebek bújkálhatnak a Dunántúlon; Siófokon és Merenyén is lencsevégre kapták őket. A hajsza egy új, izgalmas menekülős tv-s reality része, amelyben 24 ismert híresség próbál elrejtőzni Sebestyén Balázs és csapata elől. Érdemes nyitott szemmel járni!