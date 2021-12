Gyenesei István kiemelte, az elmúlt években nagyon sokat fejlődtek a pálinkakészítők. Korábban többször is előfordult például, hogy a bírálatra küldött pálinkát üveg helyett, műanyagpalackban adták le. – Azt gondolom, hogy aki nem adja meg a pálinkájának a tiszteletet, az igénytelen és ez a minősítésénél is visszaigazolódik – fogalmazott a versenyigazgató. – Szerencsére mostanra már sokat változott a helyzet, ez a minőségben is megmutatkozik. A hibás pálinkák aránya csökkent, az érmes párlatok száma pedig emelkedett. Tapasztalataink szerint az országos megmérettetéseken az aranyérmes pálinkák aránya 11-15 százalék. Hála Istennek ezen a versenyen is eléri ezt a szintet – hangsúlyozta Gyenesei István.