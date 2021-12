– Ha valamiből jó a termés, 50–60 üveg lekvárt is elteszünk, de amolyan cserekereskedelmet is folytatok a barátaimmal. Ezt a csillagtököt is kaptam, ennek a másiknak Amerikából származik a magja, amolyan családi örökségként adták kézről kézre a generációk – mutatta a kertész, miközben egy régi fajta szőlőből tépett le egy fürtöt nekünk kóstoló gyanánt. Harminc éve döntött úgy, hogy az egészséges életmód jegyében amit csak lehet, vegyszermentesen termel meg. Eredetileg villamosmérnök, ám felmenőitől sokat látott gyermekkorában.