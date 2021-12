Az érdeklődőket immunerősítő termékkel is várták az árusok a hétvégén. A Kaposvári Nagypiac ügyvezetője kiemelte, ez az időszak nagyon is kedvez a felső légúti megbetegedéseknek, ezért több kistermelő is olyan portékákkal készült, amelyek megerősíthetik az emberi szervezetet. – Azt javaslom mindenkinek, aki a piacon jár, álljon meg a kistermelők standja előtt és érdeklődjön hogyan és mikor kell fogyasztani az adott terméket. Nagyon sok praktikával el tudják látni a vásárlókat – tette hozzá Vargáné Bíró Éva.