A libacsontról hiába kérdeztünk bárkit is, azt valahogy nem sikerült kideríteni, hogy a madár csontja milyen telet jósol. De az biztos, hogy libadalmi hétvége időjárása közelebb állt a téli zimankóhoz, így Siófok Fő terén a forralt bor talán jobban esett az új bornál is. A Márton napi hétvége esti vendégei az ételek terén is a meleget adó fogások felé orientálódtak: a forrón olvadó sajttal készült raclette árus előtt legalább annyian várakoztak mint a kürtőskalácsosnál, ahol ezúttal az sem volt baj, hogy sokat kellett várni a faszén felett tekergő kelt tésztára.