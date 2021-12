Apró karácsonyi meglepetések várták több helyen is a karácsonyt megelőző napokban a kukásautókon szoglálatot teljesítő munkatársakat Kaposváron és környékén. A lakók így kívántak köszönetet mondani a dolgozóknak, akik sokszor esőben és hóban is azon dolgoznak, hogy elvégezzék a munkát, de ők voltak azok, akik a legjobban tomboló járványban is megfeszítve dolgoztak.

Az ingatlantulajdonosok közül többen csokoládéval, mézeskaláccsal kedveskedtek a hulladékszállítást végzőknek, de volt ahol levelet kaptak a háziaktól és olyan is, ahol gyerekrajzzal készültek az érkező kukásoknak.

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai nevében is köszöni a figyelmességet, s egyben felhívták a figyelmet a karácsonykor garázdálkodó csalókra.

– Sajnos minden évben tapasztaljuk ebben az időszakban, hogy csalók a nevünkben próbálnak meg illetéktelenül a lakossághoz becsöngetve anyagi juttatást szerezni. Társaságunk ettől teljesen elhatárolódik, munkatársaink senkitől nem kérnek, és nem is kérhetnek pénzt, áll a társaság szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.