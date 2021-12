Az elmúlt években egyre szélesebb körben tört utat magának a hulladékmentes mozgalom, bár még mindig sok színes – és sok esetben műanyagot is tartalmazó – csillogó csomagolópapír. Ezzel együtt ma már rengeteg tippet találhatunk arra, hogyan úszhatjuk meg a karácsonyt teli kukák nélkül. S a gondosan kiválasztott meglepetések becsomagolására is számos alternatíva létezik.

Egy közelmúltban végzett felméréséből kiderült, a válaszadók több mint egyharmada részesíti előnyben azokat a termékeket, amelyeknek környezetbarát a csomagolása, és csupán 7 százalékuk hagyja teljesen figyelmen kívül ezt a tényezőt. Habár az ár még mindig fontos szempont, a megkérdezettek 74 százaléka fizetne többet egy termékért annak érdekében, hogy környezetkímélő csomagolásban kapja kézhez.

A kérdőívből az is kiderült, az ünnepi időszakban a válaszolók 59 százaléka gyűjti szelektíven szemetét, a pazarlás visszaszorítása érdekében a lakosság 46 százaléka korábbi csomagolásokat, dobozokat választ az ajándékokhoz.

Egyre többen figyelnek oda rá, hogy csökkentsék a nejlont a vásárláskor. Fotó: Lang R.

A zöld hozzáállás már a vásárláskor is látszik, hiszen a vevők közel fele saját zacskót visz magával. Ezt tapasztalta a fonyódi és kaposvári vásáron, valamint piacon is árusító Bali László. – A hozzám betérők fele hozza magával a szatyrát – mondta érdeklődésünkre a ruhaneműkkel foglalkozó kereskedő. Azt mondta: a vevők igyekeznek hasznos és praktikus ajándékot választani, ezért jól fogynak a karácsonyi és ünnepi pulóverek, női felsők.

Ma már az ünnepi menü készítése is teljesen hulladékmentes lehet. Fotó: Lang R.

Környezetbarát csomagolású termékeket választhatunk Kaposvár első és egyelőre egyetlen csomagolásmentes boltjában. Bukovicsné Kothencz Edina tulajdonos szerint a folyamat a somogyi megyeszékhelyen még az elején tart. – Vannak már sokan, akik odafigyelnek, hogy a tisztítószereket és élelmiszereket csomagolástól mentesen szerezzék be – mondta. – Az ajándékok terén azonban néhányan vannak csak, akik kézműves termékeket választanak, hogy így is megelőzzék a hulladék újratermelődését – mondta az üzlet tulajdonosa. – Igaz most már a háziasszonyok arra is figyelhetnek, hogy a sütés-főzés során ne teljen meg a konyhai kuka, mert a fűszerek is beszerezhetők papírtasakoktól mentesen.

Kunváriné József Erzsébet Fotó: Lang Róbert

– Próbáljuk kerülni a csomagolópapírt, inkább régi tasakokat alakítunk át. Így saját kezűleg készül a csomagolás, amelybe az ajándék kerül – mondta Kunváriné József Erzsébet. Ha újrahasznosított papírt találok, azt megvásárolom, de ha van otthon használt, s még jó állapotú, az is tökéletesen megfelel. Nagy csomagolópapír-gyűjtő vagyok.

Récsei László Fotó: Lang Róbert

– Nagyon odafigyelek rá, hogy nem dobok el semmit, így a csomagolóanyagokat sem szeretném kidobni – vélekedett a látrányi Récsei László. Az ajándékba szánt terméket nem is mindig csomagolom be, mert ha a csomagolás elég szép, nincs szükség semmilyen más papírra. Fontosnak tartom, hogy odafigyeljek erre, mert szeretném, ha nem kellene szemét tetején élnünk.

Vadász Béláné Fotó: Lang Róbert

– Karácsonykor is figyelek rá, hogy amit lehet, azt újra használom. A gyerekeknek karácsonyi zacskókban hozta a mikulás a csomagjukat, és ugyanebben kapják a karácsonyi ajándékot is. Így nem kell újakat vásárolnom, és nem töltjük meg a kukát széttépett papírokkal. Szerintem ez is egy jó módja a hulladékmentességnek - mondta kérdésünkre Vadász Béláné.

Bátran lehetünk kreatívak!

Környezetbarát csomagolási tippekből kifogyhatatlan az internet tárháza. Nagyon népszerűek a természetes lebomló anyagok, de az újságpapír újrahasznosítása is trendi a zölden élők körében. Ezt még egy fenyőággal megspékelve, igazán egyedi és környezetbarát csomagot adhatunk át szerettünknek. De, mint tudjuk a divatipar az egyik legnagyobb környezetszennyező az iparágak közül, ezért sokan a régi ruhadarabokat is felhasználják csomagolásra, amely ugyancsak nem mindennapi külsőt kölcsönöz a fa alá szánt ajándékoknak.

Fotók: Lang Róbert